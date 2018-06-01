美開徵鋼鋁稅 歐盟揚言報復

（中央社記者唐佩君布魯塞爾31日專電）美國今天宣布將對歐洲聯盟進口的鋼鋁產品課徵關稅，引發歐盟強烈反彈，揚言將採取必要措施並向世界貿易組織（WTO）提出啟動爭端解決，恐將升高貿易戰火。

美國商務部長羅斯今天宣布，將對加拿大、墨西哥和歐洲聯盟進口的鋼鋁產品課徵關稅。為期2個月的關稅豁免就此結束，可能引發美國和若干主要盟友之間的貿易戰。

歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）晚間發表聲明，他表示對美國的決定感到擔憂，歐盟認為美國這些單方面的關稅不合理，並與WTO的規則不一致，「這是保護主義」。