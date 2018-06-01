見美參議員 總統：愈來愈多好友為台灣打氣

蔡總統提到，這段時間台灣艱難的國際處境，開始受到國際輿論的注意，「愈來愈多的好朋友給我們加油打氣」，她要感謝帕度。

繼美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）上週臨時新增訪台行程，表達對台支持後，美國參議員帕度（David Perdue）也臨時更改行程訪台，力挺台灣。蔡總統今天在總統府接見帕度。

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天接見美國參議員帕度，她說台灣艱難國際處境，受到國際注意，愈來愈多好友給台灣加油打氣；台灣、美國以及理念相近的國家應挺身而出，一起維護共享的民主價值。

她說，帕度就職以來，一直堅定支持台灣參與世界衛生組織以及國際刑警組織，感謝他與台灣人民站在一起，展現台美友好情誼。

蔡總統提到，台美共享的國際秩序面對傳統與非傳統的挑戰，台灣、美國以及理念相近的國家，應該挺身而出，一起維護共享的民主價值。

她說，台美對民主價值的堅持，反應在堅實的夥伴關係上，她感謝美國持續信守台灣關係法與六項保證，美國除了在去年宣布對台軍售，今年也核准美國國防廠商對台灣潛艦國造案的行銷許可，這些都展現出美國捍衛區域和平以及支持亞太區域夥伴的決心。

蔡總統說，除了軍事交流合作，台灣也不斷深化與美國經貿夥伴關係，這個月下旬台灣將再度派遣大規模代表團參加選擇美國的投資高峰會，台灣跟美國經貿關係不但緊密而且互補互惠，希望帕度繼續支持台美簽署雙邊貿易協定。

蔡總統認為，更多的雙邊投資可以創造更多的工作機會與商機，帕度來自農業大州喬治亞州，總統希望台灣農訪團明年能前往訪問，加深農業交流。

帕度說，上個月美國總統川普再一次強調美國在台灣關係法的承諾，美國一直相信世界應該要維持和平，「我們看到在這個區域目前有許多問題」，美國一直以來都非常感謝台灣對美國的支持以及在區域裡面所扮演的領導角色，也非常希望美國在各方面能提供更多協助。

帕度提到，他今天來主要是想聽聽台灣在經濟、文化、軍事各方面現況；台美雙方有很多相似的問題，例如，處理退休人口以及社會高齡化等，都是雙方共同面對的挑戰；過去一段時間美國經濟也陷入一些困境，不過，現在逐漸好轉，所以美國可以了解目前台灣的現況。（編輯：蘇志宗）1070601