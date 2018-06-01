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生活

整桌炸雞丟廚餘！網美竟為「拍照打卡」　點一堆都沒吃

生活中心／綜合報導2018/06/01 13:01
▲有網友目擊一名自稱「吃貨女孩」的網美到韓式炸雞店點了滿桌的炸雞嚐鮮，竟只是為了「拍照打卡」，拍完照後這些食物竟整桌被當成廚餘倒掉。（圖／翻攝自 IG ）
▲有網友目擊一名自稱「吃貨女孩」的網美到韓式炸雞店點了滿桌的炸雞嚐鮮，竟只是為了「拍照打卡」，拍完照後這些食物竟整桌被當成廚餘倒掉。（圖／翻攝自 IG ）

拍完照整桌食物丟掉？有網友目擊一名自稱「吃貨女孩」的網美到韓式炸雞店點了滿桌的炸雞嚐鮮，竟只是為了「拍照打卡」，拍完照後，這些食物整桌被當成廚餘倒掉，此舉遭到網友痛批，直指行為實在不可取。

一名網友在論壇「巴哈姆特場外休憩區」貼文指出，在台中烏日高鐵站的全家便利商店，遇見自稱為「吃貨女孩」的網美在店內購買聯名的韓式炸雞嚐鮮，桌上擺滿各式口味、模樣酥脆可口的炸雞和薯條，他接著說「那桌網美的炸雞點滿滿一桌，結果全部丟掉，我們有跟上去拍，想說要拿去那？沒黑他，保證真的，至少吃幾口吧？完全沒吃」。

貼文一出引發網友熱烈關注，「吃貨女孩」的 IG 隨即湧入不少網友留言批評，「笑死吃貨勒，看了就北爛」、「我可以當廚餘桶不吃給我啦！浪費死了，知不知道很糟蹋啊」、「讓他繼續當美食部落客，只會浪費更多食物」、「有錢就是任性，呵」、「沒吃，為什麼評論寫得出來？」「你沒吃也能打心得還真厲害欸，浪費食物的作文小姐」。

事後「吃貨女孩」在留言串出面回應，知道自己做錯了，並向廣大網友道歉「對不起，對於被這次事件傷害到的人，真的真的很抱歉。我們不應該浪費任何食物，對不起。」她坦言，確實是為了拍攝發文而點了這麼多份量，誠心向大眾致歉，且說「我們不想浪費任何食物，下次我一定會衡量自己的能力，取用自己能力範圍的食物，吃不完的也一定會打包帶走，或是用乾淨的公用餐具提供給需要的朋友」。


▲「吃貨女孩」在留言串出面回應，向廣大網友道歉，知道自己做錯了，仍無法平息撻伐聲浪。（圖／翻攝自 IG ）

關鍵字吃貨女孩美食部落客炸雞廚餘浪費食物網美
公托名額很難搶？議員這麼說

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