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影／因地制宜聽取基層聲音　藍營中央出手整合新竹縣

記者常似虎／新竹縣報導2018/06/01 13:58
▲中國國民黨副主席兼秘書長曾永權(左)抵新竹縣黨部，聽取基層幹部心聲。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）
▲中國國民黨副主席兼秘書長曾永權(左)抵新竹縣黨部，聽取基層幹部心聲。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

國民黨年底選戰縣市長人選全台僅剩新竹縣尚未出線，為了因應特殊而複雜的選情，今(1)日在縣黨部召開幹部座談會，聽取各方意見，副主席郝龍斌、副主席兼祕書長曾永權等人均到場聆聽在地聲音，希望早日完成最後一塊拼圖，努力維持新竹縣的藍天。


▲范振揆在新竹縣黨部門口拉起白布條，並砸雞蛋表達不滿。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

還沒聽到黨員幹部的心聲，場外先出現抗議雜音，曾經以統促黨籍參選新竹縣立委的范振揆，在門口拉起抗議布條「反對黑箱徵召」表達不滿；范認為提名作業原本將採有利於立委林為洲的「全民調」，卻又臨時出現大轉彎，過程充滿黑箱，因此以拉布條、砸雞蛋的方式明志，並在曾永權入場之際高喊：「反對黑箱徵召！」只可惜人單勢薄，除了警方戒慎恐懼，這場抗議並未引起太多回響。


▲副主席兼秘書長曾永權與副主席郝龍斌連袂聽取新竹縣基層幹部心聲。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.01）

曾永權表示，新竹縣目前仍由藍營執政，有穩定的建設與基礎，但因選情複雜且特殊，反而成了全國最後一個提名的地方，將會蒐集縣長、議長、鄉鎮長以及各級民代的意見反映，綜合分析做為參考依據，提出最具勝選希望的候選人，跟全國一起造勢打拼。

關鍵字新竹縣長曾永權郝龍斌徵召
500坪廠房陷火海　幸無人員傷亡

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