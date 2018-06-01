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影／惡火狂燒8小時！全興工業區工廠大火

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/01 13:54
▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）
▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）

惡火狂燒8小時！彰化縣伸港鄉全興工業區興工路一家塑膠工廠，31日深夜零時傳出火災，由於內部擺放化學危險物品，爆炸聲還不時傳出，現場濃煙及火勢竄升，在暗夜裡相當嚇人，儘管彰化縣消防局全力搶救，但500坪倉庫幾乎都陷入火海，所幸無人員受困及傷亡，火警於7時51分撲滅，消防人員不敢掉以輕鬆，仍派員在現場進行殘火處理，火警發生原因有待火調人員進行調查釐清。


▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）


位於伸港鄉全興工業區一間塑膠工廠31日深夜發生火警，彰化縣消防局31日深夜11點58分接獲報案，消防局派遣17輛消防車與近40名消防人員趕抵現場，整棟廠房烈焰、濃煙沖天，照亮伸港鄉夜空，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。


▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）

由於廠房儲放化學物品，加上塑膠物品火勢一發不可收拾，還不斷傳出爆炸，500坪廠房陷入火海，消防局派出40名消防員趕往搶，大火仍照亮夜空，濃煙竄天，直到上午於7時51分撲滅。


▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）伸港鄉英全化工全興廠發生大火，包括消防局長李永福、副局長邱聰佳及第一大隊長詹江洲都到場坐鎮指揮救災，並慰勉消防員辛勞，公司員工指出，工廠內都是塑膠粒子，原本燃燒只有20平方米，看到火源通報之後，沒想到火勢一發不可收拾，約略500坪的廠房陷入火海，消防員輪番上陣接力搶救，整場大火持續8個小時才撲滅。


▲伸港鄉英全化工全興廠發生大火，火勢相當大，且不時傳出爆炸聲，濃煙沖天，現場高溫難以靠近，消防員在廠房四周噴灑水柱降溫。（圖／消防局提供，2018.06.1）

關鍵字全興工業區工廠大火火海塑膠工廠消防
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