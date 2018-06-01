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天熱河濱宅看俏 大直最高價淡水CP值高

中央社2018/06/01 12:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北1日電）氣溫飆高，河濱宅視野佳相對舒適，房仲統計雙北9座河濱公園週邊住宅，其中大直美堤河濱公園身價最高，首季漲幅達17.3%；淡水金色水岸一帶單價約24.3萬元，年增6%，CP值最高。

台灣房屋智庫統計雙北9座河濱公園週邊住宅行情，其中大直美堤河濱公園身價最高，今年首季僅5筆交易，且集中在大直高單價住宅，漲幅最高達17.3%。

而大佳河濱公園週邊住宅單價僅大直半價，但因近機場跑道，周邊新案少交易也少，單價年跌17.5%。今年首季交易最熱門的是淡水金色水岸一帶，單價24.3萬元，也是CP值最高的水岸宅，價格也比去年的22.9萬元略增6%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，美堤河濱視野開闊，造就大直豪宅林立，近年戶外野餐和騎車、慢跑運動盛行，還有大型路跑和企業活動，民眾更樂於親近河濱公園。

張旭嵐指出，大直水岸第一排景觀附加價值高，明水路一帶常見破百萬單價住宅，輕井澤、代官山和帝景水花園等建案甚至有單價200萬元交易，成為北市水岸豪宅區，不過前兩年房市轉向，連帶交易價量從2016年起明顯下滑，平均單價跌破百萬元，今年高價交易略增，但交易量回暖有限。

至於淡水紅樹林一帶是淡水的高級住宅區，不少建商沿著淡水中正東路二段興建渡假休閒宅，坐擁淡江夕照美景，水岸第一排的大坪數豪宅不乏億級身價，吸引企業主購置「度假第二屋」。

張旭嵐指出，同樣瞭望淡水河景的金色水岸，單價24.3萬元顯得親民，也是各河濱公園周邊交易量最多的區域，但此區附近新推案少，屋齡偏高，選擇有限；淡海輕軌今年將通車，水岸買氣將延伸至新市鎮和漁人碼頭一帶，可望吸引重視休閒生活的小資族進場。（編輯：黃國倫）1070601

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