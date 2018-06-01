張花冠陳明文爭執 蔡易餘：兩人間缺公道伯

（中央社記者范正祥台北1日電）嘉義縣第一選舉區選出的民主進步黨籍立法委員蔡易餘今天表示，現在嘉義縣有個較麻煩的地方是嘉義縣長張花冠和前嘉義縣長陳明文間沒「協調者」，等於說沒「公道伯」。

他說，在嘉義縣不管是民進黨籍立委陳明文（嘉義縣第2選舉區選出）或張花冠，「在整個嘉義政壇，兩人都算是最頂尖了，大概沒有人可以壓得住他們。」

為嘉義縣議員提名問題，張花冠與陳明文5月30日在民進黨中央執行委員會槓上。

蔡易餘上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻提問，民進黨嘉義縣長參選人翁章梁與初選落敗的嘉義縣議會議長張明達，雙方陣營是否已無任何嫌隙。