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中央社

張花冠陳明文爭執 蔡易餘：兩人間缺公道伯

中央社2018/06/01 12:28
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥台北1日電）嘉義縣第一選舉區選出的民主進步黨籍立法委員蔡易餘今天表示，現在嘉義縣有個較麻煩的地方是嘉義縣長張花冠和前嘉義縣長陳明文間沒「協調者」，等於說沒「公道伯」。

他說，在嘉義縣不管是民進黨籍立委陳明文（嘉義縣第2選舉區選出）或張花冠，「在整個嘉義政壇，兩人都算是最頂尖了，大概沒有人可以壓得住他們。」

為嘉義縣議員提名問題，張花冠與陳明文5月30日在民進黨中央執行委員會槓上。

蔡易餘上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，主持人周玉蔻提問，民進黨嘉義縣長參選人翁章梁與初選落敗的嘉義縣議會議長張明達，雙方陣營是否已無任何嫌隙。

蔡易餘說，已一直在磨合，大家朝勝選一直努力。兼任民進黨主席的總統蔡英文與翁章梁、張明達做了一些溝通，競爭激烈的初選後就已和解，雙方團隊針對年底選戰也有初步組織架構，未來如果能當選就由翁章梁主導縣政，議會還是要麻煩張明達團結議員。

周玉蔻追問，翁章梁及張明達的初選紛爭，會不會造成當初支持張明達的議員連任路受影響；蔡易餘說，議員提名過程中，翁章梁和張明達都有參與，張明達都充分理解提名作業不會因初選而「秋後算帳」、讓現任者沒獲提名。

他說，這次議員提名作業，非常充分尊重張明達的意願，包括支持張明達的每位現任議員都有獲提名，可繼續參選，完全沒受初選風波影響。

蔡易餘表示，整個提名架構都是以穩定未來嘉義縣政局為優先考量，選情樂觀。（編輯：李明宗）1070601

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