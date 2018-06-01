國民黨立委林為洲：不排除脫黨參選新竹縣長

（中央社記者王承中、劉麗榮台北31日電）有意參選新竹縣長的國民黨立委林為洲說，若黨中央不做全民調，他就自己做，以民調結果決定是否參選，至於會不會脫黨參選？他說，「這都有可能」要看民意怎麼說。

中國國民黨新竹縣長提名原本擬採「全民調」決定人選，但國民黨中常會昨天通過臨時提案，以「新竹縣選情複雜」為由，授予黨中央提名小組彈性，初選提名方式不限於全民調，徵召、開放參選都是選項，引起主張「全民調」的林為洲不滿，在臉書上貼文：「我被做掉了」。

林為洲今天接受中央社訪問時表示，他堅持要做全民調初選，如果黨中央不做，他就自己做，從現在起到選舉前，他會找公正第三者做四次全民調，參不參選要看民調結果，他若贏，就參選，輸了，就不選。