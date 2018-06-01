因應GDPR 陳美伶訪歐盟表達盼取得適足性認定

她下午接受中央社訪問時表示，歐盟新個資保護法（General Data Protection Regulation, GDPR）被視為史上最嚴格，所以台灣企業有些擔憂，國發會上週在行政院提出報告，認為因應之道最重要是向歐盟申請取得適足性認定， 同時間做好檢視法規及安全保護的準備。

陳美伶率團在5月30日訪問布魯塞爾，今天上午在駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁陪同下拜會歐盟執委會司法、消費者委員會（EU Justice and Consumers）、歐盟成長總署（DG Growth），已與歐盟官員建立起直接溝通橋梁。

她今天藉由親自拜會歐盟執委會司法、消費者委員會主管GDPR關鍵官員，並以部長身分當面正式向歐盟表達，台灣有意願取得適足性認定，盼盡快展開相關程序，這讓歐盟了解台灣政府配合的誠意，主動坦誠給予許多實質性的建議，是非常有成效的會面。

此外，她進一步提到台灣保護資安與歐盟是同樣的高標準，因為台灣「旁邊有一個大國經常來威脅」，藉此強調台灣對資安的重視。

陳美伶說，此行收穫豐富，因此她「將會帶很多工作回去」。

歐盟GDPR法令基於對人權、個資保護的精神，要求在資訊傳輸的過程中，不能違反個資保護、侵犯人權，甚至個資跨境傳輸也須符合規範，違規企業最高將處以2000萬歐元或上一年全球年度營業總額4%的罰款。

陳美伶明天另將拜會歐盟執委會資訊社會暨媒體總署（DG Connect），她表示，盼與歐盟建立數位經濟論壇的平台，藉此增加台歐交流。（編輯：屈享平）1070601