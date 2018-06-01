募款鑄劉曉波雕像 吾爾開希：7月北市府前落成

行政院大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正中午接受中央社記者電訪時表示，台灣是自由民主社會，政府同樣關注中國大陸人權發展，尊重民團體自發性紀念活動。

吾爾開希說，雕像將採民間團體向台北市政府捐贈的方式設立於北市府前廣場。接洽過程中，北市府方面欣然接受、高度認同。

（中央社記者繆宗翰台北1日電）定居台灣的中國民運人士吾爾開希今天舉辦記者會，宣布募款鑄造已故諾貝爾獎得主劉曉波的雕像，預計於7月13日劉曉波逝世周年時，在台北市府前廣場公園落成。

吾爾開希指出，今年3月發起設立雕像的構思，雕像將由林文德文化藝術推廣協會、雕塑家鄭愛華承製，加上落成時的紀念活動，預計需要籌募新台幣500萬至600萬元。

他表示，劉曉波是自由民主的普世價值體現，這種價值超越國家，最能被台灣理解、感同身受。劉曉波是被中國政府謀殺的，中國政府也是台灣最大的威脅，設立雕像除了紀念劉曉波，也是提醒全世界，台灣所尊崇的價值正面臨威脅。

至於設立地點，吾爾開希表示，市民廣場在台北101、市議會旁邊，是觀光客來台必去的地方，更是台北市的觀光中心，因此希望在這裡讓劉曉波宣揚台灣民主自由。

他表示，民主的了不起，在於政府做的決定，不如人民做的決定多；政府沒有太大權力否決人民的要求。據指出，向台北市政府接洽過程中，獲得市府方面高度認同，雕像設立一切依法，相信會非常順利。（編輯：朱建陵）1070601