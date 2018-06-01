〈房產〉河濱水岸宅以大直美堤公園區最高貴 今年成交

房仲業者統計雙北市具代表性的 9 座河濱公園宅成交漲跌狀況，結果顯示，目前仍以大直美堤河濱公園身價最高，主因為今年第 1 季交易 5 筆，且集中在大直高單價住宅交易，因此漲幅達最高，達 17.3%。

統計也顯示，大佳河濱公園單價雖僅大直的一半，不過因為近機場跑道，周邊新案也少，整體交易量少，每坪單價也較去年跌 17.5%。

今年交易最熱門則是淡水金色水岸一帶，每坪 24.3 萬元，也是性價比最高的水岸宅，每坪價格也比去年的 22.9 萬元略增 6%。

台灣房屋智庫指出，1990 年代基隆河截彎取直，造就了大佳、迎風、美堤三座河濱公園，除提供台北地區居民廣大的親水空間，也兼具美化行水區的功能。尤其以基隆河北岸美堤河濱公園旁，朝南的住宅景觀視野最為寬闊，除了欣賞腹地寬廣的河濱公園跟水岸風情，還可遠眺松山機場飛機起飛降落。美堤河濱公園雖然綠帶較窄，但與大佳、迎風河濱公園有群聚效果，近年戶外野餐和騎車、慢跑等運動盛行，還有不少大型路跑和企業活動的舉辦，也增進了民眾對河濱公園的使用和依賴。