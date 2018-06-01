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〈房產〉河濱水岸宅以大直美堤公園區最高貴 今年成交

鉅亨網2018/06/01 12:50
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房仲業者統計雙北市具代表性的 9 座河濱公園宅成交漲跌狀況，結果顯示，目前仍以大直美堤河濱公園身價最高，主因為今年第 1 季交易 5 筆，且集中在大直高單價住宅交易，因此漲幅達最高，達 17.3%。

統計也顯示，大佳河濱公園單價雖僅大直的一半，不過因為近機場跑道，周邊新案也少，整體交易量少，每坪單價也較去年跌 17.5%。

今年交易最熱門則是淡水金色水岸一帶，每坪 24.3 萬元，也是性價比最高的水岸宅，每坪價格也比去年的 22.9 萬元略增 6%。

台灣房屋智庫指出，1990 年代基隆河截彎取直，造就了大佳、迎風、美堤三座河濱公園，除提供台北地區居民廣大的親水空間，也兼具美化行水區的功能。尤其以基隆河北岸美堤河濱公園旁，朝南的住宅景觀視野最為寬闊，除了欣賞腹地寬廣的河濱公園跟水岸風情，還可遠眺松山機場飛機起飛降落。美堤河濱公園雖然綠帶較窄，但與大佳、迎風河濱公園有群聚效果，近年戶外野餐和騎車、慢跑等運動盛行，還有不少大型路跑和企業活動的舉辦，也增進了民眾對河濱公園的使用和依賴。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，大直水岸第一排景觀附加價值高，明水路一帶常見破百萬單價，輕井澤、代官山和帝景水花園甚至曾有每坪 200 萬元交易，成為臺北市水岸豪宅區，不過也因為門檻高，因此前兩年房市轉向，交易價量從 2016 年起明顯下滑，平均單價跌破百萬，而今年高價交易略增，整體平均單價才有回溫趨勢，不過也因為相對高貴，因此交易量回有限。

大台北都會公園近年休閒設施不斷增新，長達 7 公尺的河堤溜滑梯成為新的打卡景點，成為購屋新亮點區，台灣房屋三重重新特許加盟店店長韓沛宜表示，三重捷運站房市發展較早，周邊不僅生活圈成熟，且近大台北都會公園休憩空間，又在集美國小明星學區內，因此不僅搶手，屋主也很惜售，周邊屋齡 20 年以上大樓每坪約在 35-40 萬元，總價 1000 萬元左右，最受小資家庭青睞。

而紅樹林一帶是淡水的高級住宅區，不少建商看上河岸景觀，沿著中正東路二段興建渡假休閒宅，坐擁淡江夕照美景，水岸第一排的大坪數豪宅不乏億級身價，吸引企業主購置「度假第二屋」；張旭嵐指出，相較紅樹林水岸宅，同樣瞭望淡水河景的金色水岸，24.3 萬元單價又更顯得親民，也是各河濱公園周邊交易量最多的區域，不過因為金色水岸附近較少新推案，屋齡偏高，選擇有限，而淡海輕軌今年即將通車，因此水岸買氣延伸至新市鎮和漁人碼頭一帶，尤其房價下修後，甚還有一字頭新古屋可選，吸引重視休閒生活的小資族進場。

 

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