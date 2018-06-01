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即時跑馬燈姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

姚文智推「青年租屋券」　柯文哲酸：鼓勵大家不結婚？

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/01 13:07
▲台北市長柯文哲 1 日出席「社區長照石頭湯整合服務新主張」記者會。（圖／北市府提供 , 2018.6.1）
▲台北市長柯文哲 1 日出席「社區長照石頭湯整合服務新主張」記者會。（圖／北市府提供 , 2018.6.1）

民進黨台北市長參選人姚文智日前在政見發表會提出青年租屋補助，單身者每月 3 千元、小夫妻每月 5 千元，引發熱議。姚文智今（ 1 ）日進一步解釋，他提議改成排富的「青年租屋券」短期措施，一人一生有 2 年機會，不過台北市長柯文哲則反批說，政府現在應該是鼓勵年輕人結婚，「怎麼會單身才有福利」，「真的很奇怪。」

姚文智表示，過去推動社會住宅，柯市府是花了 996 億，在到處覓地要蓋社會住宅。他不反對，但是現在已經到了瓶頸，而且這四年來花了將近一千億蓋社會住宅，真正需要的人卻沒有享用到，也就是緩不濟急。

姚文智指出，所以他認為應該要採取混居型的社會住宅，混居型的社會住宅有兩種，第一種是透過公辦都更產生，第二種是透過公有地建築物，例如市場改建產生，那不要再用公有地，至於短期的措施，才會採取「青年租屋券」。

姚文智解釋，針對個人、有部分的排富，單身就每月補助三千元，如果是年輕的小夫妻就補助五千元。每個人在一輩子有兩年的機會，名額是每年一萬名。市府的支出，應該差不多單身部份四億多，小夫妻大概是六億多，這部分還有中央的補貼，這是中央的政策，那柯市長是讓這個政策睡著了。

姚文智說，大家注意兩件事情，第一、花 996 億蓋社會住宅，到目前四年過去一戶都還沒有辦法進駐，當然是緩不濟急。第二、推動的包租代管，台北市分配的額度是兩千兩百戶，到現在完成 183 戶，只有完成 8 %，距離也非常遠，所以才必須採取一個更直接、花在刀口上、直接協助年輕朋友的一個政策，所以這個政策是經過綜合評估、也檢討過去中央和地方政策的缺失，然後提出真正改進的作法。

對於姚文智的政策，柯文哲先反問媒體說，「他是鼓勵不要結婚是不是？還怎樣？」、「結婚就沒有了？」。柯文哲還說，政府現在都在鼓勵年輕人結婚，怎麼單身才會有福利？「真的很奇怪。」

關鍵字姚文智柯文哲社會住宅青年租屋券台北市長選舉
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