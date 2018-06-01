穩蕉價 徐國勇：啟動去化格外品

（中央社記者郝雪卿台中1日電）行政院發言人徐國勇表示，農委會啟動去化格外品機制後，已拉抬今天香蕉批發價格，政府不允許中間商利用格外品價格去拉低優良水果的價格。

近來香蕉價格下跌，徐國勇上午陪同行政院長賴清德出席「107年水利節暨全國水利傑出貢獻獎」表揚典禮時，受訪時做以上表示。

徐國勇表示，香蕉會有等級品或優良品的等級區分，一定會有等級規格以外的格外品，如果格外品進到市場，就會將優良等級水果的價格往下拉。

徐國勇指出，農委會現在啟動機制，用優於行情的價格去化格外品後，優良水果的價格就上來了，果農權益獲得確保；目前格外品已去化2000噸左右。