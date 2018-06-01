穩蕉價 徐國勇：啟動去化格外品

（中央社記者郝雪卿台中1日電）行政院發言人徐國勇表示，農委會啟動去化格外品機制後，已拉抬今天香蕉批發價格，政府不允許中間商利用格外品價格去拉低優良水果的價格。
近來香蕉價格下跌，徐國勇上午陪同行政院長賴清德出席「107年水利節暨全國水利傑出貢獻獎」表揚典禮時，受訪時做以上表示。
徐國勇表示，香蕉會有等級品或優良品的等級區分，一定會有等級規格以外的格外品，如果格外品進到市場，就會將優良等級水果的價格往下拉。
徐國勇指出，農委會現在啟動機制，用優於行情的價格去化格外品後，優良水果的價格就上來了，果農權益獲得確保；目前格外品已去化2000噸左右。
他說，以今天台北果菜市場批發價格來看，價格從新台幣11.9元起跳，已經拉上來。另外，外銷香蕉之前價格以12元起跳，今天則有16元，甚至20元起跳，把格外品去掉後，就不會擾亂市場價格。
徐國勇並向中盤商呼籲，不要用格外品的價格去比較一般水果的價格，如果一直這樣比較，就會將優良及等級規格以內的水果價格往下拉，會傷到果農，對果農不公平。農委會會用各種方式及行政措施來確保果農權益，不允許中間商利用格外品價格來拉低優良水果的價格，從中獲利。（編輯：陳政偉/黃瑞弘）1070601