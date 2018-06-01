才見梅克爾 余文生妻遭中國限制人身自由

直到當天下午，許豔表示，這些人員仍在住宅樓下的一間平房內守著；她不清楚為什麼人身自由會遭到限制，也不知道這樣的狀況會持續至何時。她詢問對方，對方卻是一問三不知。

自由亞洲電台（RFA）報導，許豔5月31日上午發布消息說，上午9時一出門，就被八角派出所的警察和社區居委會的人近距離跟蹤，並且限制她乘坐計程車。

（中央社台北1日電）德國總理梅克爾5月24日訪問中國大陸時，曾會見多位「709大抓捕」案律師家屬。其中，維權律師余文生的妻子許豔昨天竟被所在地派出所和社區人員跟蹤，並遭限制人身自由。

許豔同時再次表達對余文生的擔憂。

許豔的朋友倪玉蘭認為，由於梅克爾（AngelaMerkel）會見以及「六四」臨近，中國當局加強對許艷的監控，但這一做法已經違反中國法律。

梅克爾5月24至25日展開連任後首次、也是任內第11次的中國行。

美國之音（VOA）此前報導，梅克爾訪中期間在德國駐中國大使館會見維權律師王全璋的妻子李文足、維權律師余文生的妻子許豔、維權律師李和平的妻子王峭嶺，及女性維權律師王宇和夫婿包龍軍等人。

據報導，這是六四事件以來，西方國家領導人首次在訪中期間會見突破當局封鎖的中國人權活動人士。

在會見梅克爾後，李文足等人於六四前夕，再獲美國藝術家協會頒發年度「捍衛言論自由獎」。

對此，李文足5月30日接受美國之音訪問時說：「國際上對我們的關注，肯定對我們是非常有作用的。」

李文足舉例指出，4月11日警方軟禁她，「那一天有幾百個人圍著我家樓下，朋友來了不讓上去，而且還打人，我也下不去。那天，他們（警方）說，還要軟禁我一天。但是，由於那天鬧得特別大，關注得特別大，結果第2天，（警方）人就全撤了。」

李文足說：「從那以後，截至目前來說，表面上跟蹤的人是沒有了，但是他們肯定暗地裡…這就是說，我現在的自由空間還是比以前大很多。」

人權組織「人權觀察」駐香港地區研究員王松蓮表示，中國的人權問題不是國際社會關注與否的問題，而是中國政府對待人權這個根本問題的態度。中國對人權問題的態勢，正在越來越高壓。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070601