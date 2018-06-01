NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

才見梅克爾 余文生妻遭中國限制人身自由

中央社2018/06/01 13:00
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社台北1日電）德國總理梅克爾5月24日訪問中國大陸時，曾會見多位「709大抓捕」案律師家屬。其中，維權律師余文生的妻子許豔昨天竟被所在地派出所和社區人員跟蹤，並遭限制人身自由。

自由亞洲電台（RFA）報導，許豔5月31日上午發布消息說，上午9時一出門，就被八角派出所的警察和社區居委會的人近距離跟蹤，並且限制她乘坐計程車。

直到當天下午，許豔表示，這些人員仍在住宅樓下的一間平房內守著；她不清楚為什麼人身自由會遭到限制，也不知道這樣的狀況會持續至何時。她詢問對方，對方卻是一問三不知。

許豔同時再次表達對余文生的擔憂。

許豔的朋友倪玉蘭認為，由於梅克爾（AngelaMerkel）會見以及「六四」臨近，中國當局加強對許艷的監控，但這一做法已經違反中國法律。

梅克爾5月24至25日展開連任後首次、也是任內第11次的中國行。

美國之音（VOA）此前報導，梅克爾訪中期間在德國駐中國大使館會見維權律師王全璋的妻子李文足、維權律師余文生的妻子許豔、維權律師李和平的妻子王峭嶺，及女性維權律師王宇和夫婿包龍軍等人。

據報導，這是六四事件以來，西方國家領導人首次在訪中期間會見突破當局封鎖的中國人權活動人士。

在會見梅克爾後，李文足等人於六四前夕，再獲美國藝術家協會頒發年度「捍衛言論自由獎」。

對此，李文足5月30日接受美國之音訪問時說：「國際上對我們的關注，肯定對我們是非常有作用的。」

李文足舉例指出，4月11日警方軟禁她，「那一天有幾百個人圍著我家樓下，朋友來了不讓上去，而且還打人，我也下不去。那天，他們（警方）說，還要軟禁我一天。但是，由於那天鬧得特別大，關注得特別大，結果第2天，（警方）人就全撤了。」

李文足說：「從那以後，截至目前來說，表面上跟蹤的人是沒有了，但是他們肯定暗地裡…這就是說，我現在的自由空間還是比以前大很多。」

人權組織「人權觀察」駐香港地區研究員王松蓮表示，中國的人權問題不是國際社會關注與否的問題，而是中國政府對待人權這個根本問題的態度。中國對人權問題的態勢，正在越來越高壓。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070601

林口社宅公告招租辦法 呂孫...印尼漁工遭欠薪 宜縣勞工...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan