NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈姚推青年租屋券　柯：鼓勵不結婚？蔡詩芸愛撫老公王陽明放閃8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

林口社宅公告招租辦法 呂孫綾肯定落實三居概念

中央社2018/06/01 12:57
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者陳俊華台北1日電）民進黨立委呂孫綾今天說，林口世大運選手村轉型為社會住宅，她提出在地安居、甜蜜新居與和樂共居的「三居概念」，替林口在地居民爭取更多入住機會，盼能成為社宅政策新典範。

呂孫綾今天發布新聞稿表示，林口世大運選手村歷經世大運成功舉辦，功成身退後轉型為社會住宅，她不斷透過質詢、提案與實地會勘等方式，提出應以「在地安居」、「甜蜜新居」與「和樂共居」的「三居概念」，規劃林口選手村社會住宅的核心理念，擬定出租辦法。

呂孫綾說，今天內政部公告承租的相關辦法將這「三居」概念納入，她表示歡迎與肯定。「在地安居」是要讓林口在地有需要的居民能安心居住，內政部也保留了有5%（125戶）給設籍在林口滿6個月的居民優先。

她說，「甜蜜新居」則是希望讓新婚夫妻，能夠無壓力的成家，內政部也規劃7%（175戶）提供新婚2年內，或育有學齡前幼兒（6歲以下含胎兒）的年輕夫妻優先申請，其中更有2%（50戶）保留給設籍林口滿6個月的年輕人，就是為了更加回饋給林口在地居民。

呂孫綾表示，「和樂共居」則是著眼於林口原有的在地產業群聚，及未來將成立的「林口新創園」吸引龐大年輕就業族群，還有在地大專院校學生，讓在林口就業、就學的青年族群，能以共享資源方式，和樂共居在林口社宅。

她說，林口社宅首次推出共住方式，無須有親屬關係也能提出申請，讓上班族、創業族的同事、夥伴，或校園的好同學，都能透過「共居合租」方式，不僅讓入住成員更多元，更能夠提升林口地區年輕、朝氣。（編輯：林沂鋒）1070601

穩蕉價 徐國勇：啟動去化格外才見梅克爾 余文生妻遭中國...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan