八三夭演唱會加場！祭出「3不同」絕招

超人氣夯團八三夭首場萬人演唱會「一事無成的偉大」，在上週開賣後，創下秒殺完售佳績，也引發來自亞洲各地的歌迷留言求票。幾天下來灌爆八三夭官網與臉書私訊。而一向體恤粉絲不遺餘力的八三夭，也主動向公司與主辦單位爭取加場機會，五位團員更在忙完搬遷錄音室工作後，親自加入評估會議，為了每個想要一起走進小巨蛋但沒買到9月1日演唱會門票的粉絲負責。最終敲板定案，將在9月2日星期日下午加開一場演出，並祭出三大賣點：「歌單不同」、「嘉賓不同」、「感動不同」。

作為一組從學校「司令台」走到國際「小巨蛋」的樂團，八三夭將秒殺這個「偉大」 成就都歸給一路陪伴他們成長的歌迷朋友，主唱阿璞表示：「謝謝你們幫助八三夭完成小巨蛋的夢想，也希望在你們努力走在實現自己夢想的路上，八三夭都能一直陪伴著你們。」也因秉持著這樣的精神，八三夭的所有團員一致認為要讓每位粉絲都能與他們一起感受這個絕對熱血的「初體驗」，一個都不能少，更要藉此打擊黃牛，不讓抬價販售者有利可圖。