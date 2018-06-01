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林聰賢：價格好搶種過量 要輔導適量生產

中央社2018/06/01 13:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者楊淑閔台北1日電）水果盛產價格就差，農委會主委林聰賢今天表示，不會讓農民辛苦卻沒有所得，但是價格好搶種過量的問題必須改善，將結合產量推估資訊的發布，持續輔導農民養成適量生產的觀念。

行政院農業委員會主任委員林聰賢今天出席「仁者樂杉—台灣杉人工林國產材利用成果展」開幕典禮，接受聯訪時，就存在已久的產銷問題，做出以上表示。

近期香蕉價格因為產量多而跌，林聰賢說，今年氣候迄今非常平順，幾乎沒有春天就入夏，水果在5月下旬開始產出，5、6、7月水果集中上市的時候，不會讓台灣農民辛苦卻沒有所得。

他說明，農委會除了積極開拓市場，也對加工的品項、次級品等產品進行生產調整，避免干擾市場交易價格。

而今天台北果菜市場香蕉的交易均價每公斤新台幣11.9元，比昨天的10.4元回升13.6%，農委會農糧署副署長蘇茂祥說明，經過強化直送通路行銷、去化次級品，今天交易量減少8.7%，所以價格得以回升。

不過林聰賢頗為關注人為因素部分。他說，農民看到之前農產的價格好，就會搶著種，已經是惡性循環的問題了，但是不能讓這樣的事情一再發生，已請農委會農糧署跟種苗業者、農民團體、生產合作社強化生產輔導。

他重申，台灣的農業生產必須調整結構，要朝「市場導向」進行生產，不能再只是偏重生產端的「拚命會種」就好，然後產量過盛，就會一直引發國人關注穀賤傷農的問題。

為了朝市場導向調整農業的運作，他舉例，農委會官網的「蔬果產銷資訊整合查詢」，已經建置清楚的資訊供生產端了解市場實況，例如農民要買蕉苗栽種時，可先查詢幾個月後預估的全國總產量、總消費量，了解是否還要再跟進栽種。

蘇茂祥說，以上資訊查詢要選「蔬果產銷資訊整合查詢」下的「產量與消費量推估」，農糧署也知道年輕農民之外的農夫不太會使用網路查詢，所以都會彙整資訊重點後傳簡訊通知農民，預告產量已足，別再購苗栽種，以免供過於求、價格跌落。（編輯：方沛清）1070601

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