六四前夕 中國異議人士遭軟禁被旅遊

報導指出，鮑彤年事已高，而且每天需要服藥，北京國保從去年起，不再強行要求鮑彤在六四周年期間外出旅遊，但不准他接受外媒採訪，對他的監控每天24小時從未間斷。

自由亞洲電台（RFA）報導，鮑彤昨天表示，國內安全保衛（國保）人員不久前已轉達「有關部門」的通知，要求他不要接受記者採訪，不然的話，他就必須出去（被旅遊）。

（中央社台北1日電）「六四事件」29周年前夕，中共照例在這段敏感時期加強封鎖，六四相關異議人士陸續傳出遭軟禁、禁聲、「被旅遊」。中共故總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤已被禁止外出與接受媒體採訪。

北京部分六四異議者，每個月底都會固定聚餐，但5月底餐會，鮑彤已被禁止參加。

紐約時報中文網近日已兩度刊文，內容是鮑彤接受毛澤東前秘書李銳的女兒李南央專訪，揭發六四事件尚未曝光的政治內幕，成為六四紀念日前夕最受注目的有關文章。

六四遇難者家屬組成的「天安門母親」成員也遭到嚴格監視。

據報導，發起人之一張先玲說，5月28日，她被國保「上崗」，無論前往何處，監視者都如影隨形。「樓下有一輛車，一個人，是一個警察，樓上是兩個人」；「我到任何場合，他們都要跟著」。

報導指出，學者高瑜、查建國、何德普、六四傷者齊志勇等人，已被帶走旅遊或被軟禁在家。5月29日起，查建國與何德普的家門口，有6個人分3班駐守，外出需要坐上警車。

近日，何德普和妻子將被帶往外地旅遊。高瑜的一名友人說，高瑜可能又被帶到雲南等地旅遊，6日才可回到北京。

北京知名異議人士胡佳5月23日起就因為德國總理梅克爾訪問中國而遭軟禁，至今仍未解除。按照往例，每年六四前夕，胡佳都會「被旅遊」；目前傳出他今年將被帶去秦皇島。

六四事件即將29周年，相關受難者陸續凋零。紐時中文網今天報導列出過去一年離世的六四相關人士，感嘆他們沒能等到正義的到來，並指在中共廢除國家主席兩屆制、對民間打壓日益劇烈的背景下，他們要求平反六四的願望，顯得更加可望而不可及。（編輯：楊昇儒/馮昭）1070601