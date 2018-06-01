阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

一名在浙江地區藝術機構任職的管理人員去年底也曾對中央社記者表示，一直很想到台灣看看，也有相關的參訪機會，但有同業去了台灣，因為「見到不該見的人」，返國後遭到有關部門約談。

他原定要參加一場在台南舉行與城市發展有關的論壇，卻被校方問「會議能不能改成在台北」，暗示換個地點就有可能通過。

一名上海的大學教授近日表示，這兩年教師向學校申請出境參加學術性質會議，只要會議地點是台灣，申請手續都非常麻煩，不獲通過的機率很高。

（中央社記者張淑伶上海特稿）陸委會日前表示將對陸方官員及相關人士來台嚴審，大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍批評這是在兩岸交流上「走回頭路、倒行逆施」，但他似乎忘了，是誰對大陸民眾赴台阻擋更多。

這名藝術機構管理者考量可能有人監看在台行蹤，怕回國後引起不必要的麻煩，在「多一事不如少一事」的心態下，寧願不到台灣。

控管陸客人數也是官方的一個「武器」。在大陸對台、對韓有所不滿時，赴台與赴韓的陸客都明顯減少，這絕對不只是單純的民族主義情感導致。

此外，去年8月有考上國立成功大學的陸生一度遭地方台辦以「成大搞台獨，不准去讀」為由拒絕核發簽證，經媒體披露後，這名學生終於取得赴台簽證。

當時中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光回應台媒時宣稱，這是地方相關主管部門在當前兩岸關係形勢下，對陸生赴台就讀「予以提醒，是在正常履職」。

如今，面對陸方一再奪取台灣的邦交國，政府以嚴審陸方官員來台作為對捍衛國家安全、防止中共統戰分化的防衛，大陸國台辦卻以「閉關鎖島」這樣的雙重標準來回應。

至於台灣民眾赴陸，外界看到的是陸方廣開大門吸引青年才俊，但不該忽略在中國因素影響下，去年底台灣兩名學者吳介民和吳叡人，赴香港參加學術論壇卻申請簽證失敗。

對大陸方面來說，交流是有前提的，必須跟著大陸官方的步調來走。

台灣藝人可以到大陸發展，但如果像柯宇綸被網民檢舉「台獨藝人」，片子在大陸就上映不了；台灣商人可以到大陸經商，但永遠處於被政治審查的心理威脅。馬曉光5月就意有所指表示：「台獨分子不要以為說過的話、做過的事可以船過水無痕。」

陸方就算不直接出手阻擋交流，卻不時在為交流製造恐怖和禁區。

5月22日，大陸網站「崑崙策」刊登署名林橡的文章。這位人在台灣的作者，不但批評在台灣舉行批評大陸政策或人權現況的演講活動，還建議「應多加甄別兩岸交流活動的參與人士」，防止「台獨教授學者」、「太陽花激進學生」參加兩岸交流。

此外，他在文中呼籲，對於在港、在台的陸生，「嚴格規範其就學期間活動，及時掌握陸生群體思想動態，了解其過激、反中言行。」

崑崙策由崑崙研究院所有，這是個號稱「獻智獻策於國家和社會」的評論平台，簡介中包含「為實現中華民族偉大復興的中國夢而奮鬥」。如果大陸當局真的實踐這些獻策，不但是恐嚇自己的國民，也是對兩岸交流明目張膽地破壞。

在兩岸交流一事上，因大陸的輿論控管，媒體對官方導致的交流限制沒有太多報導；而台灣的民主自由，則讓部分人士抨擊自己政府之餘，很容易誤以為大陸是兩岸關係中開明的那一方，甚至不明就裡與對岸附和，批評自己政府「沒自信」。

相較於政府的明確宣示，大陸方面對於控管交流更多是「只做不說」，哪些行動是真正阻撓兩岸交流，其實不言自明。（編輯：朱建陵/馮昭）1070601