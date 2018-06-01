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勞工超時才被罰 中華電信所屬獲勞安獎

中央社2018/06/01 13:19
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳妍君台北1日電）中華電信5月才因母親節促銷方案，導致門市員工超時工作，被台北市勞動局重罰新台幣100萬元。然而，北市勞動局今天頒發「勞動安全獎」，卻有中華電信旗下分公司與員工獲獎。

中華電信獲獎單位與個人包括：中華電信國際電信分公司獲「績優健康職場管理單位」、行動通信分公司員工張坤城獲頒「優良人員」獎、行動通信分公司員工陳科斌獲「特殊貢獻獎」。

勞動局職業安全衛生科科長蔡爾森解釋，這次主要針對各單位與個人在安全衛生方面的表現，給予肯定，並根據去年的表現做出評比。獲獎的是中華電信職安人員而非中華電信公司，這些人員非常用心地推動職場安全衛生，對職場健康的貢獻不可抹滅。

今天獲獎單位還包括太平洋崇光百貨、英業達、華碩電腦與台北捷運公司等。

出席頒獎活動的SOGO百貨董事長黃晴雯表示，SOGO百貨屬大型且人潮眾多的公共場所，為善盡對員工的安全照護承諾，去年簽署「職業安全衛生政策」，並由職業安全衛生委員會與勞安室推動「千人防護計畫」，辦理自動體外心臟電擊去顫器（AED）與心肺復甦術急救訓練，以打造安全職場與安心購物環境。

華碩電腦行政管理中心處長鄭君儀說，無論在員工健檢、運動量、健康狀況追蹤及工時方面，華碩電腦都非常重視；不僅在公司設置健身房與游泳池，還成立球類、瑜珈、有氧運動、氣功等運動社團，並舉辦路跑活動，以維護員工健康。（編輯：李錫璋）1070601

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