府：不斷電系統是標準安全設備 政治口水外行

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統府今天說，國民黨指控總統府因「害怕斷電」，更新不斷電系統，但是重要機構、公共服務部門設置不斷電系統是標準的安全設備，這類的政治口水凸顯發言單位的外行。

總統府今天發布聲明指出，國民黨召開記者會指控總統府因為「害怕斷電」，以「三倍價錢」更新不斷電系統。

府方表示，重要機構、公共服務部門設置不斷電系統（Uninterruptible Power System），目的是在確保重要機構與公共服務在任何環境下的持續運轉，是一項標準的安全設備。就像大樓為了安全，依法設置消防設施，不代表該地就是火災頻仍。