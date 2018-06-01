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大摩降評美光 對DRAM仍樂觀、看NAND趨保守

鉅亨網2018/06/01 13:27
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外資摩根史丹利對美光發布報告，報告中對今年 DRAM 展望仍樂觀，認為第 3 季價格將微幅上揚、第 4 季持平，但對 NAND 看法轉趨保守，認為下半年報價可能下跌，與南亞科 (2408-TW) 及威剛 (3260-TW) 看法相近。

摩根史丹利發布報告將美光投資評等由「加碼」下調至「中立」，報告中對今年 DRAM 展望仍屬樂觀，但對 NAND 看法轉趨保守，大摩認為，美光股價在過去 3 個月內大漲 4 成，而其強勢表現已反映記憶體產業結構改善的利多，美光股價也應聲重挫 7.96%。

大摩認為，DRAM 價格在第 3 季將微幅上揚，但受到供給吃緊狀態明顯改善影響，預期第 4 季價格將持平。

大摩對 NAND 看法則是轉趨保守，報告中指出，今年初至今，NAND 報價優於預期，市場對下半年表現轉趨樂觀，生產商也拉高庫存，但在過去 2 至 3 周，市場看法轉趨保守，預期下半年報價可能出現 6% 至 9% 的跌幅，使第 4 季報價年減達 3 成。

南亞科對 DRAM 價格看法與大摩相近，南亞科預期，第 3 季價格將隨著進入旺季而微幅走升，第 4 季則受到韓廠可能開出新產能影響，價格可望持穩，並預估今年整體 DRAM 位元需求將較去年成長約 22%，而 DRAM 位元供給年成長率也將達 21%，今年 DRAM 整體需求仍大於供給，持續維持向上成長力道。

威剛則認為，今年 DRAM 合約價將持穩或小幅下修，而現貨價從 4、5 月開始回軟，兩者價格趨近，但預期第 3 季在需求拉升下，現貨價將上揚，再度與合約價拉開價差；NAND Flash 價格第 3 季在手機訂單啟動拉貨下，將趨穩或微幅跌價，今年將呈現緩慢跌價趨勢。

受到記憶體大廠美光遭大摩調降投資評等影響，記憶體族群今 (1) 日未隨大盤走高起舞，股價逆勢下挫，南亞科領跌、盤中跌幅逾 2%，威剛、華邦電 (2344-TW)、宇瞻 (8271-TW) 及旺宏 (2337-TW) 等也隨之走弱。

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