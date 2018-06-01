藍委關心軍管區蓮花寺濕地保育 軍方：全力配合

林為洲表示，他家就住在溼地附近，就學時第一次遠足就是到濕地看食蟲植物，覺得非常新奇，台灣食蟲植物棲地因經濟發展、土地需求逐漸消失，應儘速將蓮花寺濕地評定為地方級濕地，政府應支持、協助濕地保育，讓珍稀的濕地生態系統永續繁盛。

為搶救蓮花寺濕地珍稀植物，國民黨立委林為洲今天上午與新竹縣政府及環保團體荒野保護協會召開記者會，要求內政部、國防部盡快溝通商量，將位處於軍方管制區內的蓮花寺濕地列為「地方級濕地」，保護濕地內被列為瀕臨滅絕的長葉茅膏菜等保育級的食蟲植物。

新竹縣政府農業處副處長傅琪媺表示，蓮花寺濕地食蟲植物棲息地因自然環境的變化，非常脆弱。由於淤沙、強勢植物入侵，導致數量不斷減少，應朝向劃設濕地區塊努力。荒野保護協會理事長劉月梅說，蓮花寺濕地的物種全台唯一，且位置不影響軍方打靶，應儘速劃定為濕地，如此軍方在守護國民的同時，也可守護重要濕地。

與會的王劍青表示，目前濕地受到要塞堡壘地帶法，以及射擊危險區域管制，保存非常好，過去密佈長葉茅膏菜，後續相關做法，近期會去拜會環團，商討可行做法。關於所有生態調查、復育、保育的工作，軍方全力配合，只要有需要，在非射擊管制時間都可以申請進入。

與會的內政部營建署分署長陳繼鳴表示，目前軍方擔心劃設成地方級濕地後會影響射擊訓練，內政部會去溝通，還是會以軍方訓練為優先，但若列為濕地後，行政資源會進來，因為這些食蟲植物很弱勢，若不管，很快會被其他野生植物消滅，需要後續的管理維護。（編輯：楊凱翔）1070601