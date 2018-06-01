林口選手村社會宅7月2日招租　房租最低5500

林口世大運選手村在比賽結束後轉作社會住宅，2,500戶正式對外招租。新北市城鄉發展局今(1)日表示，林口選手村社會住宅7月2日至8月15日正式受理申請，最低租金5,500元，並提供基本家具、冷氣、廚具等設備，有需要的市民可踴躍提出申請。

林口社會宅的申請條件包括年滿20歲、在新北市設籍，或未在新北市設籍，但在新北市、台北市、基隆市或桃園市就學、就業。單人不能選擇多房型，家庭成員2人以上可申請2房型，以此類推，申請時本人或配偶已懷孕者，胎兒可視為一人。此外，家庭成員均無位於新北市、台北市、基隆市或桃園市的自有住宅、家庭年收入在新北市50%分位點以下（118萬元以下）且平均每人每月5萬348元以下。

新北市城鄉局長柳宏典表示，中央地方共同合作辦理林口選手村社會住宅出租及營運，由新北市負責受理申請及資格審查等作業，後續交由內政部「國家住宅及都市更新中心」營運管理，新北市政府也已爭取進駐公益空間，將提供市民朋友公托、幼兒園、身心障礙者庇護工場、長期照護管理中心及青年創業育成等服務。

城鄉局表示，受理期間內，相關申請表單可就近至各區公所免費索取或至城鄉發展局網站下載，填妥後送至各區公所、林口選手村社會住宅C區服務處或新北市府大樓一樓受理服務櫃檯，也可採郵寄或線上方式申辦，送件的先後順序不會影響審查結果。相關申請文件及規定可至新北市青年社會住宅(http://social-housing.planning.ntpc.gov.tw/)下載。