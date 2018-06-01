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影／臺灣原鄉織美　故宮南院今登場，原民免費

記者任禮清、李佩昕、陳鐘聲／嘉義報導2018/06/01 15:57
▲故宮南院首將原住民的織品與精品，以「織路繡徑穿重山」為題進行聯展。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.01）
▲故宮南院首將原住民的織品與精品，以「織路繡徑穿重山」為題進行聯展。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.01）

國立故宮博物院南部院區在建館前、後受政治因素影響定位，再加上現階段大環境的客觀條件，或許造成經營上出現期待上的落差；但林正儀院長所率故宮團隊仍然競競業業的努力與付出，並致力以亞洲文化藝術為未來的定位發展，團隊也矢志溯源與形構臺灣內蘊的多元文化歷史，積極扮演各式展演推介、知識傳播及教育的開放平台。今(1)日隆重推出以「織路繡徑穿重山」為策展主題，將臺灣原住民各族服飾、精品辦理競豔聯展，且自6月起，幾乎每週六、日都有安排各式的教育推廣活動，94要讓遊客生活更加豐富、繽紛與趣味。

到訪故宮南院後，才知道原來台灣原住民並非只有9族或11族，而是16族，這是館方契而不捨的溯源成果，更難能可貴的是從今天起到12月9日，故宮南院首次邀請中央研究院民族學研究所博物館、國立臺灣大學人類學博物館、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、北投文物館及順益台灣原住民博物館等6館共同策劃聯展，將台灣16族原住民族群服飾文化的獨特性與多元性，268件各館典藏臺灣原住民族服飾、精品，分2檔在嘉義南院交會競豔展出。


▲故宮南院原住民織品與精品聯展記者會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.06.01）

故宮南院表示，臺灣原住民族16族的多樣傳統衣飾，不僅蘊含不同族群、地域、使用場合或社會階級文化意涵，也作為重要族群識別表徵，這是故宮南院第一次以臺灣出發，彰顯臺灣多元文化內涵，選定臺灣原住民族傳統衣飾文化為策展主題，同時串聯國內擁有豐富、精彩臺灣原住民族文物典藏的6座博物館，共同擘劃「織路繡徑穿重山：臺灣原住民服飾精品聯展」。

策展團隊精選出臺灣各原住民族具重要性、珍稀性和代表性的經典衣飾文物，從臺灣原住民族傳統打製、織布、綴珠、刺繡、貼縫等技法的展現，形制、圖紋的運用以及文化意涵的呈顯，娓娓道出臺灣原住民族衣飾、文化和工藝的故事，故宮南院很有把握的，將引領觀眾進入多元繽紛又趣味盎然的臺灣原民世界。

林正儀指出，南院向以立足臺灣、放眼亞洲藝術文化為目標，主要的任務就是要以文化史的角度，探索、展陳臺灣與周邊亞洲國家的關係，建立與世界的連結，對外推廣臺灣豐富文化，對內就臺灣文化、歷史的建構，善盡詮釋及教育的責任。

「織路繡徑穿重山：臺灣原住民族服飾精品聯展」於故宮南院3樓織品展廳展出，第一檔6月1日至9月2日、第二檔9月8日至12月9日展出。6月到9月另規劃有多場次原民電影欣賞、文化體驗、講座等教育推廣活動，只要是原住民身份，都享免費入館優惠。

關鍵字故宮南院織路繡徑穿重山原住民族故宮博物院林正儀
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