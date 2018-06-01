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〈AI 國家隊〉廣達、華碩、台哥大聯手打造 目標打

鉅亨網2018/06/01 13:37
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科技部組 AI 國家隊，由廣達 (2382-TW) 、華碩 (2357-TW) 及台哥大 (3045-TW) 三大龍頭廠商合作，分別負責 AI 運算、雲端服務整合、機房建置及資安維護，打造台灣第一個自研自製 AI 雲端平台中心，目標要進入全球 500 大超級電腦前 30 名，預計今年 12 月初步建置完成先行上線。

科技部建置 AI 雲端平台，總預算為 4 年新台幣 50 億元，科技部預估，打造完畢後，可望進入全球 500 大超級電腦前 30 名。

科技部的規劃是由廣達負責 AI 運算及資料儲存，華碩負責雲端服務平台、雲端伺服器及 AI 應用整合，台灣大哥大負責機房建置及電信級資安維運。

科技部部長陳良基表示，PC 為世界帶來的改變，除廣達、華碩跟台哥大之外，AI 雲端平台將使用 2000 個 NVIDIA 最新 GPU，採用台積電生產製程，整個平台都由台灣產業投入協助，未來雲端平台上線後， ICT 及網通產業最有機會優先應用。

陳良基指出， AI 將是台灣產業再起的契機，就像當年台灣用 PC 改變全世界，「AI 沒有台灣不行」，雖然對國內三大龍頭產業來說，商業規模利益很小，但是領頭羊的意義重大；台灣如果沒有 AI，未來產業發展跟經濟地位會很危險。

陳良基說，科技部這次所籌組的 AI 雲端平台，跟一般的高效運算不同，是專注在深度學習演算，他認為，這不會只是一次性商業活動，未來成形後可行銷到全球；AI 雲端平台上線後，一半先供給產業升級用，等到產業投入學習完成後，再回到產業自行應用，另外一半則提供給學研界使用。

科技部預估，8 月完成 AI 機房的基礎配置，9 月完成計算主機硬體、10 月完成軟體佈建，12 月完成系統測試，將成為國內最大資料市集與 AI 學習模式市集。

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