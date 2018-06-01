加拿大對美祭報復性關稅 7月開鍘

（中央社渥太華31日綜合外電報導）加拿大今天反擊美國的鋼鋁重稅措施，宣布7月起對價值166億加元的美國進口品祭出報復性關稅。加拿大總理杜魯道在記者會上說，美方關稅措施「令人完全無法接受」。

法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）提到美國以國安為由祭出關稅措施。他說：「這些關稅措施對加美長期的安全合作關係是一種侮辱，尤其冒犯到數以千計與美國戰友一起奮鬥犧牲的加拿大人。」

杜魯道說：「我們必須相信常識終將占上風，但我們在美國政府今日的作為中沒看到那種跡象。」