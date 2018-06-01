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中央社

加拿大對美祭報復性關稅 7月開鍘

中央社2018/06/01 13:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社渥太華31日綜合外電報導）加拿大今天反擊美國的鋼鋁重稅措施，宣布7月起對價值166億加元的美國進口品祭出報復性關稅。加拿大總理杜魯道在記者會上說，美方關稅措施「令人完全無法接受」。

法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）提到美國以國安為由祭出關稅措施。他說：「這些關稅措施對加美長期的安全合作關係是一種侮辱，尤其冒犯到數以千計與美國戰友一起奮鬥犧牲的加拿大人。」

杜魯道說：「我們必須相信常識終將占上風，但我們在美國政府今日的作為中沒看到那種跡象。」

加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）說，加拿大的關稅措施與美方的成比例。

加拿大將於7月1日起對美國鋼鋁和消費品加徵關稅，包括優格、咖啡、糖、衛生紙、床墊、洗衣機、除草機、帆船等，全部都是為了對美國那些以加拿大為主要出口的關鍵州施加壓力。

與此同時，方慧蘭表示，加拿大也將根據北美自由貿易協定（NAFTA）以及在世界貿易組織（WTO），挑戰美方這些「不合法且產生不良後果」的措施。

美國總統川普今晚在聲明中說，美方已向杜魯道表明，「將同意達成公平的協議，要不然一切都免談」。

他說：「美國數十年來在貿易上一直被占便宜，那些日子現在結束了。」（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070601

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