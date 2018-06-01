幫派霸佔捷運站旁排班區 多名小黃司機遭勒索

（中央社記者劉建邦台北1日電）竹聯幫幹部60歲江姓男子涉嫌霸佔台北捷運忠孝復興站旁計程車排班區，並向司機勒索保護費，刑事局清查，近20名司機受害，有被害人為繳納規費，一度三餐不繼。

刑事局今天召開破案記者會，偵二大隊第二隊長黃維和表示，接獲情資有竹聯幫份子涉嫌恐嚇計程車司機，和基隆市警察局共同偵辦，清查得知，擔任竹聯幫副堂主的江男夥同多名小弟霸佔捷運忠孝復興站旁的計程車排班區。

警方查出，以江男為首的暴力集團，從去年3月開始，覬覦捷運站旁因設有赴九份等觀光景地的計程車載客處，江男派人前往站崗，並以恐嚇等口吻要求司機繳納排班費和入會費，若被害人不從，就叫小弟砸車、持械包圍，許多被害人因心生畏懼就範，因此讓生活陷入困境，一度三餐不繼。