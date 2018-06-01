VR一體機火熱 IDC：今年支出估倍增

（中央社記者江明晏台北1日電）VR一體機產品推陳出新，包含宏達電Vive Focus、臉書的Oculus Go等，IDC預估，2018年亞太地區（不包括日本）在AR和VR產品方面的支出將達111億美元，年成長逾100%。

IDC發布數據顯示，2018年亞太地區（不包括日本）在AR和VR產品方面的支出將達到111億美元，較前一年的46億美元增加100%以上，從2017年至2022年，近5年內AR/VR產品和服務的年復合成長率將達到68.5%。

研究指出，近年來頭戴式VR一體機的出現，大幅降低用戶體驗VR的成本，這也將成為VR發展的一個重要關鍵。