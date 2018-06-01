〈遊戲旺季將至〉宇峻手遊新作預註冊破20萬大關 Q

遊戲研發商宇峻奧汀 (3546-TW) 今 (1) 日宣布，策略戰棋手遊新作《決戰亞爾薩》目前預先註冊人次已突破 20 萬大關。法人預期，在新手遊上線，及《三國群英傳 - 霸王之業》手遊熱度持續下，宇峻第 2 季營運可望優於去年同期，全年也有機會優於去年。

宇峻手遊新作《決戰亞爾薩》將於 6 月 6 日於全球同步上線，目前預先註冊人次已突破 20 萬大關，每日預先註冊人次也維持 7000 至 8000 規模，手遊還未上市，市場反應就已相當熱絡，據悉，該手遊除將在手機雙平台上線外，也規劃上架 STEAM 版本，積極搶攻暑假商機。