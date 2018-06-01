NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈李玉璽13歲就開葷　靠這個解壓《蠟筆小新》小新「聲音」確定換人8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

竹縣長人選難產 國民黨開會聽地方意見

中央社2018/06/01 13:35
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）國民黨中央提名協調小組今天到國民黨新竹縣黨部召開幹部會議，聽取新竹縣長提名意見，國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，將彙整意見、綜合評估後，找出最能勝選的方式。

曾永權受訪表示，提名協調小組今天邀集縣長、議長、黨籍縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，以及新竹縣黨部委員、社團領袖等，主要聽取新竹縣長提名的意見，之後將彙整、綜合評估，提報中央提名審核委員會，通過後再提報中常會。

曾永權指出，今天與會的提名協調小組成員包括副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華等人，希望透過各種諮詢方式，盡快決定能夠勝選的最佳人選，團結一致，爭取勝選。

至於縣長人選何時出爐，曾永權表示，新竹縣是最後一個還未提名的縣市，目前還未確定時程，會以爭取勝選為主要目標，盡快討論與決定人選，等到22個縣市長候選人都到位後，就會集體造勢。

媒體問，若黨中央最後決定以徵召方式決定人選，會否擔心一直希望「全民調」的立委林為洲脫黨參選？曾永權說，新竹縣長邱鏡淳的政績有目共賭，必須找出最可能勝選的人、延續執政權，因此「沒有預設立場，只求勝選。」

國民黨內共有立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選新竹縣長。

國民黨經過3次協調會後，原決議以全民調決定人選，但5月30日中常會又通過撤銷原先決議，因此全民調、徵召與開放參選都是可能選項。（編輯：李錫璋）1070601

加拿大對美祭報復性關稅 7月開VR一體機火熱 IDC：今...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan