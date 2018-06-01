美參議員亞洲行臨時變更行程訪台　蔡英文接見

蔡英文接見蒲度時致詞表示，這一段時間，台灣艱難的國際處境開始受到國際輿論的注意，也有越來越多的好朋友給我們加油打氣。蒲度自就職以來，一直堅定支持台灣參與「世界衛生組織」（WHO）以及「國際刑警組織」（INTERPOL）。對於蒲度跟台灣人民站在一起、展現台美之間的友好情誼，她表達由衷謝意。

美國又有挺台行動！美國參議員蒲度（David Perdue）亞洲行臨時變更行程訪台，今（1）日與總統蔡英文會面，蒲度說，美國總統川普去年重申《台灣關係法》中對台灣人民的承諾，美國致力維持世界和平，「但這個區域面臨許多問題」，美國感謝台灣長久以來的支持，未來也會繼續給予協助。

蔡英文表示，我們共享的國際秩序，也面對著傳統和非傳統的挑戰，台灣、美國以及理念相近的國家，應該挺身而出，一起維護我們共享的民主價值。

蔡英文認為，台美對民主價值的堅持，反映在我們堅實的夥伴關係上。我們感謝美國持續信守《台灣關係法》及「六項保證」。另外，美國除了在去年宣布對台軍售，今年也核准美國國防廠商，對台灣潛艦國造案的「行銷許可」。這些都展現出美國捍衛區域和平，以及支持印太區域夥伴的決心。

蔡英文進一步指出，除了軍事交流合作，我們也不斷深化跟美國的經貿夥伴關係。6月下旬，台灣將再度派遣大規模的代表團參加「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會。台美經貿關係不但緊密，而且互補互惠，希望蒲度繼續支持台美簽署雙邊貿易協定。相信更多的雙邊投資，可以創造更多工作機會和商機。尤其是蒲度來自農業大州─喬治亞州，她也希望台灣的農訪團明年可以前往訪問，加深雙邊農業交流。

蒲度致詞時表示，台美關係長期友好，川普也在去年重申《台灣關係法》中對台灣人民的承諾。他指出，美國致力維持世界和平，但這個區域目前面臨許多問題，對於台灣長久以來的支持，美國相當感謝，未來也會繼續給予協助。

蒲度說，本次來訪主要目的是聆聽與學習，並了解台灣在政治、經濟、軍事及環境等各領域的現況。事實上，美國與台灣在許多方面皆有相似之處，都面臨了退休人口成長、社會高齡化以及經濟困境等問題，希望透過彼此的交流與合作，共同因應這些挑戰。

