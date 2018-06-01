499上網吃到飽？　牙科治療患者貪小便宜虧更大

牙醫師何明吉表示，從499吃到飽方案，他所觀察到的是牙醫療程與收費也有類似的地方。舉例來說，一般大眾使用健保的態度，就有點類似499之亂，健保就像是「醫療吃到飽」。他以最簡單的補牙為例，健保給付的補牙材料大多為一般「樹脂」，病患剛補完牙普遍感受都不錯，但隨著使用時間增長，若病患經常飲用茶類、咖啡或紅酒，樹脂慢慢地就會染色變黑，造成美觀問題，嚴重者則需要更換，更換就需要做牙齒修模，造成牙齒本來只是一個小洞，卻變得越來越大洞，更換過程對齒質又是再一次的傷害。

中華電信於母親節推出月租費499元享有4G吃到飽方案，吸引大批民眾排隊申辦，紛紛提前轉換電信公司。從滿街的夾娃娃機台、搶購衛生紙再到這次的499之亂，不難發覺，民眾的消費行為有所轉變，寧願花上大量的"時間"來"省錢"，這種消費心態被評論家認為是台灣「低端經濟」時代來臨。

何明吉說，由於一般樹脂材料有這樣的問題，補牙前會讓病患有選擇使用自費材料的機會，以增長使用年限，但由於病患已經有「醫療吃到飽」先入為主的想法，對於醫師的專業建議接受度普遍較低。

此外，499之亂中的「削價競爭」型態，同樣也發生在牙醫界。像植牙、牙齒矯正等療程費用比較高，有時會看到同業中出現費用低於行情的療程，何明吉指出，醫療這部分很主觀，基本上醫師建議病患做任何療程時，病患考量沒問題就會開始進行，但病患很難得知醫師使用材料的品牌。

因此，如果看到療程太過便宜時，一定要注意使用材料的材質以及取得管道，尤其要注意是否有衛福部的衛署字號，由於這些醫材都需要衛生署核可，若是自行引進的材料，沒有衛署字號的話，就必須特別小心，以免影響自己的就醫權益。

同時，何明吉也提到其他地方的醫療環境現況，例如內地沒有健保，只有少數人擁有國家的醫療保險補助，因此，絕大部分醫療院所都以自費為主，在這自由競爭的發展情況下，使得醫療走向更加專業化。受限的治療少了，自然有更多醫療材料廠商進駐，進而降低成本，這讓醫師在醫療建議上選擇更多，相對於患者治療當然更全面，是醫材商、醫師、患者3贏。

最後，何明吉呼籲，現在許多民眾就醫特別考量CP值，大家都想要花少一點錢，得到最理想的服務。但是醫療關乎健康，尤其是牙科，醫師的經驗與技術非常重要。從長遠來看，對病患的健康而言，不理想的醫療所造成的後果，可能導致未來投入更多二次補救的時間成本和治療費用，現在貪眼前的小便宜，日後可能得付出更高的代價。