腦機介面研發潮 微軟研究大腦植入物 強化人類智能

微軟 (Microsoft) (MSFT-US) 執行長 Satya Nadella 週四 (31 日) 在第 8 屆能力高峰會 (Ability Summit) 上表示，公司正在研究如何利用大腦植入物來增強人類智能，以藉此協助殘疾人士更能接觸科技。

微軟研究院是該公司 1991 年成立的正式部門，即使其研究項目都必須花費數年才有可能大幅推動營收，但該部門迄今仍是公司焦點。截至去年 6 月，微軟 124000 名員工有 32% 人力致力於產品研究和發展。

Nadella 以大腦科技為例，闡述微軟如何幫助不同群體。他提到一款微軟研發的 app「Seeing AI」利用電腦視覺技術，為視障者描述周遭環境。只要將鏡頭指向一個人，手機就會說出對方是什麼樣的人、心情如何；對著一個產品掃描，就會描述是什麼產品。