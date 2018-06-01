蘇辦正式啟用　游錫堃：蘇貞昌最能把新北市治理好

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式的啟用，包括前行政院長游錫堃、民進黨選對會召集人林錫耀及新北市區域立委都應邀到場；游錫堃強調，蘇真昌是最瞭解新北市，讓他擔任新北市長，最能把新北市治理好。

游錫堃今日身穿黑色的POLO衫、牛仔褲、頭戴鴨舌帽，彷彿路人甲般的快閃進入競選辦公室；游錫堃事後一度拒絕媒體的採訪，還宣稱自己記憶力有點差，目前只是「退休的老百姓，口才不好，怕降低你們（電視台）的收視率！」經媒體再三的追問下，才鬆口受訪。

游錫堃表示，蘇貞昌是老縣長，在新北耕耘20多年，對新北市最瞭解；並引述老子的《道德經》名句，「不出戶、知天下，不窺牖、見天道」，形容如果把新北市當成天下，蘇真昌對新北市的瞭解已經達到「不行而知」、「不脛而走」，讓蘇貞昌擔任新北市長，最能把新北市治理好，讓新北市更加的發展。