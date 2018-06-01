蘇辦正式啟用　游錫堃：蘇貞昌最能把新北市治理好

民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室今（1）日正式的啟用，包括前行政院長游錫堃、民進黨選對會召集人林錫耀及新北市區域立委都應邀到場；游錫堃強調，蘇真昌是最瞭解新北市，讓他擔任新北市長，最能把新北市治理好。
游錫堃今日身穿黑色的POLO衫、牛仔褲、頭戴鴨舌帽，彷彿路人甲般的快閃進入競選辦公室；游錫堃事後一度拒絕媒體的採訪，還宣稱自己記憶力有點差，目前只是「退休的老百姓，口才不好，怕降低你們（電視台）的收視率！」經媒體再三的追問下，才鬆口受訪。
游錫堃表示，蘇貞昌是老縣長，在新北耕耘20多年，對新北市最瞭解；並引述老子的《道德經》名句，「不出戶、知天下，不窺牖、見天道」，形容如果把新北市當成天下，蘇真昌對新北市的瞭解已經達到「不行而知」、「不脛而走」，讓蘇貞昌擔任新北市長，最能把新北市治理好，讓新北市更加的發展。
身兼民進黨中常委的新北市議員沈發惠說，今天只要來看看競選辦公室，很多人都是第一次來，競總辦公室的空間舒適，大家的士氣也非常高漲外，各部們陸續的進駐後，將依照原訂的計畫來運作；立委江永昌、呂孫綾轉述，林錫耀勉勵大家，面對選舉的硬仗，除老天爺幫忙外也必須更努力，期待年底享受甜美果實。
▲立委江永昌轉述，林錫耀勉勵大家，除老天爺幫忙外也必須更努力，期待年底享受甜美果實。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.01）
身兼執行總幹事的立委吳秉叡指出，競選辦公室明亮、舒適，並規劃開會的空間，但沒有固定的辦公桌椅；此外，新板特區的開闢是蘇貞昌擔任台北縣長內最自豪的政績，目前是新北市人口最稠密、交通最發達的精華所在，而新北市政府大樓也是蘇貞昌任內興建，具有象徵的意義，希望蘇貞昌年底可回到市府大樓上班。
▲立委吳秉叡認為，新北市政府大樓是蘇貞昌任內興建，具有象徵的意義，希望蘇貞昌年底可回到市府大樓上班。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.01）