地震基金再保爭議總座發聲明 董座自清

（中央社記者蔡怡杼台北1日電）地震基金再保經紀人遴選以及罰則爭議延燒，總經理侯自維今天指出，在董事長陳明仁口頭承諾下，怡安才願意簽下合約。對此，陳明仁強調，自己從頭到尾沒有開過會，哪來的承諾。

住宅地震保險基金董事長陳明仁昨天在立法院財政委員會答詢時，質疑金管會主委顧立雄干預向怡安保經公司求償；顧立雄和住宅地震保險基金總經理侯自維澄清，沒有這回事，無利害衝突問題。地震基金總經理侯自維今天發出聲明稿。

侯自維表示，基金原本去年9月已經遴選好107年的再保經紀人，分別是佳達(Guy Carpenter)占55%為首席再保經紀人、怡安(Aon Benfield)占45%為協同再保經紀人。後來陳明仁臨時指示要更改合約內容，規定須於107年2月28日排完100%認受成份並完成降5%目標，否則罰價差。但兩家皆因內部規範拒絕接受。