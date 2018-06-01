總統：台灣工程業可前進新南向國家爭取標案

（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天說，台灣的工程技術成就，在國際舞台上有目共睹；只要掌握優勢，鎖定目標市場，她有信心，台灣的工程師和業者一定可以前進新南向國家，爭取標案。

蔡總統今天接見社團法人中國工程師學會107年度傑出工程人員各項獎章得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，前陣子，她參加南迴公路草埔隧道的貫通典禮，為了讓南部、東部的鄉親有安全、方便的交通，這項工程從規劃到施工，前後花了十幾年。實際走入工地，看到隧道終於打通的那一刻，「我真的為工程人員的成就，感到無比驕傲。」