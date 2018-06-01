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中央社

總統：台灣工程業可前進新南向國家爭取標案

中央社2018/06/01 13:59
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天說，台灣的工程技術成就，在國際舞台上有目共睹；只要掌握優勢，鎖定目標市場，她有信心，台灣的工程師和業者一定可以前進新南向國家，爭取標案。

蔡總統今天接見社團法人中國工程師學會107年度傑出工程人員各項獎章得獎人，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，前陣子，她參加南迴公路草埔隧道的貫通典禮，為了讓南部、東部的鄉親有安全、方便的交通，這項工程從規劃到施工，前後花了十幾年。實際走入工地，看到隧道終於打通的那一刻，「我真的為工程人員的成就，感到無比驕傲。」

蔡總統表示，除了南迴公路的改善工程，透過前瞻基礎建設計畫，政府也正在全面加強台灣的軌道、水利、綠能、數位等基礎設施。前瞻的公共投資，不但能擴大內需，更是著眼於國家的長期發展，為台灣累積未來的競爭力。藉著今天的場合，她請各位工程界的先進和新秀，透過他們的專業，一起繼續參與這個世代重要的國家基礎建設工作。

她說，台灣的工程技術成就，在國際舞台上也是有目共睹。過去這兩年，中國工程師學會跟亞洲開發銀行發展出持續的合作關係，政府的新南向政策，也全面擴大了與東協、南亞、紐澳等國家的交流機會。

蔡總統認為，只要掌握優勢，鎖定好目標市場，她有信心，台灣的工程師和業者一定可以前進新南向國家，爭取標案。政府也會隨時聽取大家的意見，在政策面上給予最大的支持。

蔡總統並期許，在場傑出的工程師都能繼續發揮智慧和經驗，不斷追求創新，用工程專業打造一個更好的台灣。（編輯：蘇志宗）1070601

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