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痘友不必再受苦！　除粉刺痘痘專利新技術有解

生活中心／綜合報導2018/06/01 16:10
▲「痘痘先生專利拿粉刺痘痘技術服務中心」於2016年取得除痘技術的經濟部智慧財產局專利許可，隔年也取得中國知識產權局的專利許可。（圖／ingimage）
▲「痘痘先生專利拿粉刺痘痘技術服務中心」於2016年取得除痘技術的經濟部智慧財產局專利許可，隔年也取得中國知識產權局的專利許可。（圖／ingimage）

連續幾周氣溫飆高，溼熱的天氣型態，正是青春痘、粉刺好發的時節。臉上冒出青春痘，總讓人氣急敗壞，情況嚴重甚至可能長滿整張臉。其實，青春痘的生成，與皮脂腺分泌旺盛有相當大的關聯，一般西醫治療會以消炎為主，也有人會嘗試中醫調整體質的改善。隨著醫美科技的發達，果酸煥膚、雷射除痘疤等療程也多用於痘痘的治療。

現在，多了一種新型態的「螺旋剝離」除痘法可供民眾選擇，其特色是可將毛囊內的粉刺與痘痘完整不殘留的取出。專利持有人洪聖堯表示，之所以會有這項技術的研發成功，動機源自於童年飽受痘痘與皮膚的困擾。

洪聖堯擁有13年抗痘、研究粉刺痘痘的經歷，研究的過程中發現痘痘、粉刺都有一個共同的特徵，那就是均由「油脂」所組成。正因油脂具有高度黏性，讓許多粉刺與痘痘存在毛囊裡不易代謝，並且容易反覆發炎，這也是粉刺痘痘難以處理的關鍵。

在整形外科專門使用的專業放大鏡下，可清楚看見粉刺、青春痘大多生長在皮膚的表皮層與真皮層間，而且是一種結晶狀物質。皮膚的毛囊若長出痘痘或粉刺容易引起發炎反應，若能將痘痘和粉刺脫離皮膚，那麼發炎問題自然能獲得改善。幾經多年反覆施做測試後，終於實驗成功，可以將痘痘和粉刺完整且無斷裂地剝離出來，此法無疑是為痘友們開啟了新希望！

針對容易長痘痘、粉刺的膚質該如何正確保養呢？洪聖堯指出，由於人體的皮膚屬於弱酸性，因此不建議使用鹼性的洗顏產品，應該選擇親膚的弱酸性較適合；此外，選擇化妝水時應該挑不含酒精成份為宜；至於精華液方面，則可挑選含有玻尿酸的產品，若含有增稠劑則不適合，因為增稠劑容易促使痘痘、粉刺增生；而乳液和乳霜則要注意油脂含量，太過油膩容易造成肌膚的負擔。

最後，洪聖堯提醒民眾應建立正確的肌膚保養觀念，惟有讓肌膚達到油水平衡，同時搭配良好生活作息，才能遠離痘痘、粉刺的侵擾。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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