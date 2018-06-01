因為這張紙條 陸學者籲兒童節禁玩網遊

（中央社台北1日電）一張紙條寫道：「叔叔：我不喜歡你們帶來的東西，我想要一個可以打王者榮耀的手機，或者以後你們給我錢，我們自己買喜歡的東西。你們帶來的文具和書，我們不喜歡。」

一名偏鄉「留守兒童」寫了這張紙條，給前來探望他的扶貧志工，近日在網路流傳後，再度引發中國大陸關注兒童青少年沉迷網路遊戲的社會問題。

科學網昨天報導，因為這張紙條，截至目前已有22名中國科學院院士連署，呼籲在每年6月1日國際兒童節當天禁玩網遊。

他們呼籲網遊運營服務商能夠在某個時段暫停服務器運行，各大網路平台能夠主動屏蔽網遊內容和相關連結，讓孩子們過一個沒有網遊、充實而陽光的兒童節。