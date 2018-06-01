保障新豐湖口治安 竹縣新湖警分局成立揭牌

新竹縣竹北警分局過去管轄竹北市、新豐鄉、湖口鄉地區的交通與治安，但由於3個地區近年發展快速，為滿足地方治安、交通、預防犯罪等警政需求，各界協力爭取成立新湖分局，硬體建築於4年前竣工，一度因「警力不足」因素，遲至今天才正式成立。

竹縣警局長張榮興表示，竹北分局所轄人口數已超過31萬人，警力配置超過300名，是六都以外的「最大分局」，新湖分局成立後，將加強治安維護，降低毒品、詐欺、民安案件，以及湖口工業區、明新科技大學等地方的交通維護。

新湖分局長高德昌指出，新湖分局設有5組、1隊、1中心，下設6個派出所，目前共計152人，包括分局長、副分局長在內的制服警力有130人、便衣刑事警力16人、行政人員2人、工友及駕駛4人。

高德昌表示，上任後會做好交通、治安、為民服務工作，讓民眾有感，努力讓刑事案件降低、破案率增加，對於毒品案也會向上溯源，積極追查，並監督交通順暢。

新竹縣警局發布新聞稿指出，今天新湖警分局揭牌運作，同時獲得熱心民眾捐贈警車一輛，感謝民眾透過實際行動給予警察打擊犯罪的鼓勵與支持，讓警察能有優良的基本裝備，投入維護社會治安工作。（編輯：梁君棣）1070601