競國汽車板對歐系Continental送樣 最快Q

上市 PCB 廠競國實業 (6108-TW) 進軍車用 PCB 領域，旗下泰國廠去年取得歐系一階 (Tier 1 ) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，競國主管今 (1) 日指出，汽車板產品已送樣進行實際測試，但預估最快在今年第 4 季才會貢獻營收。競國也持續在此一汽車電子區塊奮力前進，目前仍持續尋求包括 Bosch 等一線大廠認證，衝刺業績。
競國實業泰國廠獲歐系汽車零組件廠認證後，如獲下單正式出貨，將大幅改善該廠區產能利用率，泰國廠並可望因此由虧轉盈，不再拖累競國整體獲利。
競國泰國廠原即為投入汽車板而設立，且目前該廠的營收中，包括：汽車風扇、音響等非安全性車用電子 PCB 占約 21% 營收，泰國廠月產能已擴增到每月 105 萬平方呎。
該公司泰國廠過去 6 年來一直處於虧損，主因產能利用偏低，伴隨積極投入開發汽車板市場新客戶，在獲歐系客戶認證的重大突破後，也可望扭轉泰國廠營運走勢。
競國實業擁有台灣樹林廠、中國昆山廠及泰國廠三地產能，但目前生產的 PCB 仍然偏重在 3C 電子產品應用為主，也包括 TFT LCD 光電板、NB 應用等。
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