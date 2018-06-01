競國汽車板對歐系Continental送樣 最快Q

上市 PCB 廠競國實業 (6108-TW) 進軍車用 PCB 領域，旗下泰國廠去年取得歐系一階 (Tier 1 ) 汽車電子零組件廠 Continental 認證 (德國汽車供應鏈認證)，競國主管今 (1) 日指出，汽車板產品已送樣進行實際測試，但預估最快在今年第 4 季才會貢獻營收。競國也持續在此一汽車電子區塊奮力前進，目前仍持續尋求包括 Bosch 等一線大廠認證，衝刺業績。

競國實業泰國廠獲歐系汽車零組件廠認證後，如獲下單正式出貨，將大幅改善該廠區產能利用率，泰國廠並可望因此由虧轉盈，不再拖累競國整體獲利。