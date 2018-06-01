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中央社

朱武獻不滿年改方向辭國策顧問 總統府：續溝通

中央社2018/06/01 14:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者葉素萍台北1日電）總統府國策顧問朱武獻今天說，曾建議總統蔡英文年金改革積極開源、緩和節流並行，未被採納，無意願續任國策顧問；總統府說，朱武獻在年改上不同見解，「我們願意持續溝通」。

朱武獻在社群網站臉書（facebook）發文表示，曾建議總統，年改應積極開源、緩和節流並行，績效如果達4%就能永續，大破如無輔以大立則改革徒增動盪，惜未採納，已無意願續任國策顧問。

朱武獻稍後透過助理發聲明指出，身為前總統陳水扁執政時的銓敘部長（民國93年6月16日接任，97年5月卸任），也是退休軍公教優惠存款利率18%改革發起者，他非常遺憾年改過程與結果，這方面細節，相信民主進步黨沒人比他更清楚、熟稔。

朱武獻說，幾次公開或當面建議總統要積極開源、緩和節流，尤其要注重年金績效，年達4%就不會破產，公教人員的犧牲才有意義，「這點在本人任內皆有達標，可惜未被採納，深感遺憾」。

朱武獻的助理表示，總統府秘書長陳菊曾致電慰留朱武獻，但朱武獻已將聘書寄回總統府。

總統府發言人林鶴明告訴中央社記者，年改是永續國家退撫制度，化解年金破產迫切危機的當務之急，更是民眾期待。現在改革方案已陸續完成並將落實，可確定的是，在可預見的未來，年金破產甚至因此帶來國家財政危機的風險已降到最低，這是朝野政黨與國民共同推進改革的重要成果。

至於朱武獻已另組黨，林鶴明表示，「我們沒有評論」。（編輯：李明宗）1070601

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