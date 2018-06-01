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中央社

卸任規劃尚未決定 張花冠:縣長職務做好做滿

中央社2018/06/01 14:41
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃國芳嘉義縣1日電）嘉義縣長張花冠今天接受廣播節目電話連線訪問時表示，對於卸任後的規劃，總統、行政院長曾詢問過，不過，縣長會「做好做滿」，將來要不要做別的事，屆時才會決定。

張花冠接受廣播節目「蔻蔻早餐」電話連線訪問，主持人周玉蔻詢問張花冠，日前因縣議員提名問題，再度槓上民進黨籍立委陳明文，被外界質疑即將卸任，可能有「權力恐慌症」情形。

張花冠指出，無所謂的恐慌症，恐慌的前提是霸凌。主持人又詢問，卸任後是否會接外傳的台北101董座，張花冠並沒有正面回答。

嘉義縣議員第三選區選舉，起先採取開放參選，但因報備的人太多，縣黨部擔心瓜分票源，因此建議向黨中央提案變更提名名額；為了此事，張花冠與陳明文日前在民進黨中執會又槓上，張花冠當時表示，希望之前的和解握手是真心的，不然恐怖情人分屍案這麼多，她會害怕。

張花冠質疑第三選區選舉有秋後算帳、黑箱作業情事，她說，日前中執會時，只是向黨主席蔡英文反映，縣議員、鄉鎮長提名疑有秋後算帳現象；當時縣長初選結束後，在黨主席面前握手和解、團結擁抱，如今卻是「人前握手、背後動手」。

民進黨籍立委蔡易餘也接受廣播節目「蔻蔻早餐」電話連線訪問，他說，縣長初選結束後，當時支持嘉義縣議會議長張明達的縣議員都有被提名，且張明達都有參與提名作業，不會有秋後算帳。

蔡易餘指出，第三選區應選7席，縣黨部一開始擔心選將不足，才會開放登記，但最後卻登記10個人，縣黨部才會開會改成徵召4席，且目前為止徵召誰都尚未決定，未來應會以民調處理。

蔡易餘認為，民進黨嘉義縣黨部為了提名作業進行協調、開會，如今卻被導向成秋後算帳，還污名化陳明文，這是很不公平的說法。

主持人詢問張花冠和陳明文兩人心結如何化解，蔡易餘說，兩人在嘉義地區並無協調者，畢竟兩人在地方都是最頂尖，沒有人可以壓得住，要化解比較麻煩。（編輯：施燕飛）1070601

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