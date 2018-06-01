魔力紅攬27位好萊塢女星共演　女超人、艾倫都在其中

葛萊美獎肯定的流行天團魔力紅（Maroon 5）日前釋出專輯《紅藍藥丸Red Pill Blues》的最新單曲〈Girls Like You〉，並且同步在影音平台推出音樂錄影帶，這支超具話題性的MV總共邀請好萊塢總計27位橫跨影視、音樂、體壇等各界優秀女性共同出演，包含像是飾演神力女超人的演員蓋兒加朵、知名脫口秀主持人艾倫、歌手卡蜜拉、怪奇物語演員、天后珍妮佛羅培茲等…，超級豪華陣容可以說是前所未見。

在這支全新MV中，主唱亞當與最強陣容的27位女性名人共同合作演出，透過巧妙的拍攝手法讓大家陸續一一現身與亞當互動，影片的最後結尾則是由亞當超模老婆貝哈蒂也帶著小孩驚喜現身，隨著歌曲的氛圍，讓網友們大讚是今年最有創意的一支音樂錄影帶，也是一支看完心情相當溫暖的MV。



▲魔力紅新曲MV最後老婆、小孩現身，畫面溫馨。（圖／環球音樂提供 , 2018.06.01）

按 MV 出現順序:

「五佳人」知名女歌手 卡蜜拉（Camila Cabello）

喜劇名主持人 菲比羅賓森（Phoebe Robinson）

金牌體操選手 芮斯曼（Aly Raisman）

喜劇演員 莎拉席佛曼（Sarah Silverman）

電影「神力女超人」演員 蓋兒加朵（Gal Gadot）

加拿大網紅 莉莉辛格（Lilly Singh）

美國作家 柯塔巴（Amani Al-Khatahtbeh）

政治家 歐瑪（Rep. Ilhan Omar）

電影「閨蜜假期」演員 蒂凡尼哈迪什（Tiffany Haddish）

社運人士 安吉蕊法拉（Angy Rivera）

喜劇演員 弗朗切斯卡（Franchesca Ramsey）

影集「怪奇物語」演員 米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）

「艾倫秀」主持人 艾倫（Ellen DeGeneres）

饒舌歌手 卡蒂 B（Cardi B）

流行天后 珍妮佛羅佩茲（Jennifer Lopez）

金牌雪板選手 克蘿伊金（Chloe Kim）

美國足球前鋒 亞歷克斯（Alex Morgan）

靈魂歌姬 瑪麗布萊姬（Mary J. Blige ）

電影「淑女鳥」演員 比妮費爾德斯坦（Beanie Feldstein）

社運人士 杰姬（Jackie Fielder）

賽車手 丹妮卡派翠克（Danica Patrick）

喜劇演員 潔西卡威廉士（Jessica Williams）

電影「歌喉讚」演員 伊莉莎白（Elizabeth Banks）

超級名模 阿什利格雷厄姆（Ashley Graham）

英倫時尚天后 芮塔歐拉（Rita Ora）

主唱亞當妻子/維密天使 貝哈蒂普林斯露（Behati）