加拿大情治報告：中國腐蝕紐西蘭政治體系

報告題名為「中國及戰略對抗」（China and theAge of Strategic Rivalry），是今年稍早加拿大安情局（CSIS）在渥太華邀請各國專家，針對中國議題進行閉門諮詢的結果。

這份報告警告各國，應從紐西蘭及澳洲與中國簽署自由貿易協定，記取教訓；因為中國顯然樂於運用經濟影響力，干涉夥伴國家的政治。

報告指出，紐西蘭華人社區言論、宗教及結社自由已遭限制，中華人民共和國在紐西蘭的政治影響活動已達關鍵階段，透過模糊的個人、政治及經濟利益，對紐西蘭政治體系造成腐蝕作用。

這項報告的發表時機，恰好在杜魯道政府以國家安全為由否決中國國營企業中交建設（CCCC）子公司併購加拿大愛康集團（Aecon）案幾天後，加中關係正面臨打擊。

環郵報導指出，安情局報告強調，中國政治活動對紐西蘭民主影響深遠，紐西蘭已成為中國獵取「五眼聯盟」最易下手的目標。

紐西蘭是「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國之一，其他4國為美、英、加、澳，這5國警察、檢調及情治人員合作對抗間諜及恐怖主義。

報告並指出，紐西蘭對中國極具價值，負責南太平洋3塊領地防務及對外事務，這些領地對中國在海外洗錢、對南極權利聲索、相對廉價耕地及未探勘石油儲備等方面，扮演一定角色。

報告警告，各國應從紐西蘭及澳洲與中國簽署自由貿易協定中，記取教訓；紐西蘭提供了一個活生生的案例，顯示中國樂於運用經濟聯繫干涉夥伴國的政治。中國的強勢戰略包括：影響政治決策、爭取經貿上不公平優勢、壓制紐西蘭對中國的批評、間諜活動及影響海外華人社區等。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）回應環球郵報詢問表示，這份報告只是重複媒體報導，也沒有任何跡象顯示紐西蘭的「五眼」成員資格正遭受加國或其他夥伴質疑。

環郵報導指出，澳洲30日甫宣布由前情治首長李察遜（Dennis Richardson）領導審查間諜法案，以因應中國漸增的影響力。李察遜去年曾警告，中國等國正對澳洲進行廣泛間諜行動。

報導表示，加拿大聯邦公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）辦公室拒絕評論加拿大是否面臨中國在紐澳的類似擔憂，僅表示加國政府不斷進行威脅評估，並採取行動以保障加國人民安全。

報告羅列出加拿大追求與中國洽簽自由貿易協定的障礙。洽簽加中自貿協定，是自由黨政府自2015年執政以來之戰略目標。中國要求在西方國家進行開放式投資，卻限制或禁止外國投資者涉足中國63項經濟領域，如幹細胞研究、衛星、探勘及開採礦產、媒體及人文社會科學領域研究機構。

報告也警告，除非自貿協定經縝密國安審查，否則北京將利用其商業地位，取得可用於情報目的的商務、技術及基礎建設資訊，或對夥伴安全造成潛在危險。

報告並認為，西方企業主管與中國共產黨關係日益密切，北京將對西方企業領袖及政治人物威逼利誘，鼓勵他們捍衛中國對台灣及南海地位之爭議立場。其中，加拿大航空最近就向中國壓力低頭，在訂位網站中，將台灣改列為中國的一部分。（編輯：紀錦玲）1070601