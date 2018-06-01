NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈嘉縣義全縣運動會　東石國中登場恭喜！瑪莎升格當爸　喜迎龍鳳胎8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

加拿大情治報告：中國腐蝕紐西蘭政治體系

中央社2018/06/01 14:49
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者胡玉立多倫多31日專電）加拿大環球郵報（The Globe and Mail）昨天報導，加拿大國家安全情報局最新報告指出，紐西蘭正深受中國政府外力干涉，政治影響已達關鍵階段。

這份報告警告各國，應從紐西蘭及澳洲與中國簽署自由貿易協定，記取教訓；因為中國顯然樂於運用經濟影響力，干涉夥伴國家的政治。

報告題名為「中國及戰略對抗」（China and theAge of Strategic Rivalry），是今年稍早加拿大安情局（CSIS）在渥太華邀請各國專家，針對中國議題進行閉門諮詢的結果。

報告指出，紐西蘭華人社區言論、宗教及結社自由已遭限制，中華人民共和國在紐西蘭的政治影響活動已達關鍵階段，透過模糊的個人、政治及經濟利益，對紐西蘭政治體系造成腐蝕作用。

這項報告的發表時機，恰好在杜魯道政府以國家安全為由否決中國國營企業中交建設（CCCC）子公司併購加拿大愛康集團（Aecon）案幾天後，加中關係正面臨打擊。

環郵報導指出，安情局報告強調，中國政治活動對紐西蘭民主影響深遠，紐西蘭已成為中國獵取「五眼聯盟」最易下手的目標。

紐西蘭是「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國之一，其他4國為美、英、加、澳，這5國警察、檢調及情治人員合作對抗間諜及恐怖主義。

報告並指出，紐西蘭對中國極具價值，負責南太平洋3塊領地防務及對外事務，這些領地對中國在海外洗錢、對南極權利聲索、相對廉價耕地及未探勘石油儲備等方面，扮演一定角色。

報告警告，各國應從紐西蘭及澳洲與中國簽署自由貿易協定中，記取教訓；紐西蘭提供了一個活生生的案例，顯示中國樂於運用經濟聯繫干涉夥伴國的政治。中國的強勢戰略包括：影響政治決策、爭取經貿上不公平優勢、壓制紐西蘭對中國的批評、間諜活動及影響海外華人社區等。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）回應環球郵報詢問表示，這份報告只是重複媒體報導，也沒有任何跡象顯示紐西蘭的「五眼」成員資格正遭受加國或其他夥伴質疑。

環郵報導指出，澳洲30日甫宣布由前情治首長李察遜（Dennis Richardson）領導審查間諜法案，以因應中國漸增的影響力。李察遜去年曾警告，中國等國正對澳洲進行廣泛間諜行動。

報導表示，加拿大聯邦公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）辦公室拒絕評論加拿大是否面臨中國在紐澳的類似擔憂，僅表示加國政府不斷進行威脅評估，並採取行動以保障加國人民安全。

報告羅列出加拿大追求與中國洽簽自由貿易協定的障礙。洽簽加中自貿協定，是自由黨政府自2015年執政以來之戰略目標。中國要求在西方國家進行開放式投資，卻限制或禁止外國投資者涉足中國63項經濟領域，如幹細胞研究、衛星、探勘及開採礦產、媒體及人文社會科學領域研究機構。

報告也警告，除非自貿協定經縝密國安審查，否則北京將利用其商業地位，取得可用於情報目的的商務、技術及基礎建設資訊，或對夥伴安全造成潛在危險。

報告並認為，西方企業主管與中國共產黨關係日益密切，北京將對西方企業領袖及政治人物威逼利誘，鼓勵他們捍衛中國對台灣及南海地位之爭議立場。其中，加拿大航空最近就向中國壓力低頭，在訂位網站中，將台灣改列為中國的一部分。（編輯：紀錦玲）1070601

台日觀光高峰論壇 林佳龍...陳明文：民進黨不會讓呂秀蓮退黨

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan