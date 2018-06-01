台日觀光高峰論壇 林佳龍：台日觀光更上層樓

（中央社記者郝雪卿台中1日電）「台日觀光高峰論壇」今天在台中市登場，台中市長林佳龍致詞指出，透過論壇將促成台日觀光更上一層樓，也盼吸引更多日本旅客參加年底的台中世界花卉博覽會。

「第11屆台日觀光高峰論壇」今天在台中林酒店登場，以「邁向更加擴大的雙向交流」為主題，包括林佳龍、交通部次長祁文中、台中市觀光旅遊局長陳盛山、台日觀光推進協議會長葉菊蘭、日本觀光推進協議會長山口範雄等人參與盛會。

市府指出，台日觀光高峰論壇自2008年起開始舉辦，決議雙方以友好互惠交流體制籌組「台日觀光推進協議會」做為彼此溝通平台，並透過台日雙方定期互訪及輪流召開會議等方式，促進雙方觀光交流。林佳龍去年赴日出席「台日觀光高峰論壇in四國」，簡報介紹台中市與2018台中世界花博，並成功爭取台中成為今年論壇的主辦城市。