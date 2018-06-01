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中央社

台日觀光高峰論壇 林佳龍：台日觀光更上層樓

中央社2018/06/01 14:48
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中1日電）「台日觀光高峰論壇」今天在台中市登場，台中市長林佳龍致詞指出，透過論壇將促成台日觀光更上一層樓，也盼吸引更多日本旅客參加年底的台中世界花卉博覽會。

「第11屆台日觀光高峰論壇」今天在台中林酒店登場，以「邁向更加擴大的雙向交流」為主題，包括林佳龍、交通部次長祁文中、台中市觀光旅遊局長陳盛山、台日觀光推進協議會長葉菊蘭、日本觀光推進協議會長山口範雄等人參與盛會。

市府指出，台日觀光高峰論壇自2008年起開始舉辦，決議雙方以友好互惠交流體制籌組「台日觀光推進協議會」做為彼此溝通平台，並透過台日雙方定期互訪及輪流召開會議等方式，促進雙方觀光交流。林佳龍去年赴日出席「台日觀光高峰論壇in四國」，簡報介紹台中市與2018台中世界花博，並成功爭取台中成為今年論壇的主辦城市。

林佳龍表示，打造台中為「盛會城市」，透過舉辦國際活動帶動中台灣觀光經濟，今年11月台中將舉辦花博，預估有800萬人次造訪，藉由這項論壇、旅遊踩線，可望再吸引30萬至50萬的日本觀光旅遊人次到台中欣賞花博。

林佳龍指出，台中近年來持續加深與日本的交流，近3年多來台中與11座國際城市締結友好關係，其中就有7座是日本城市；而台中國際機場除了陸續開航日本沖繩、大阪、長崎、鳥取、大分及名古屋等航點，今年6月14日更將每週7班直航東京成田機場，將增加更多的載客容量，讓兩地城市遊客互訪更加便利。

山口範雄說，台中是具有懷舊氛圍與美麗街景的城市，日本成田機場自今年6月起直飛台中航線開始運行，也是成田直飛台中的首條航線，將讓更多日本遊客看到中台灣的美麗，盼透過高峰論壇，創造更緊密合作。

葉菊蘭表示，台日觀光高峰論壇已舉辦11年，透過每年兩地互相舉辦交流，從兩地的觀光互訪人數、民間交流等方面，都可以看見雙方扎實的合作基礎。去年在四國舉辦的會議，設定2020年互訪700萬人次的目標，去年已突破650萬人次，期盼在既有基礎上，創造更有吸引力的旅遊價值，達到「平衡成長，創造雙贏」。（編輯：卞金峰）1070601

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