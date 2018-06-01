賴清德：盼2031年前 解決各地缺水問題

（中央社記者郝雪卿台中1日電）梅雨不來，缺水問題受到關注，行政院長賴清德今天表示，為了不缺水的目標，希望在2031年之前年增19億噸水，平均每天增加520萬噸水，到時可有效解決各地缺水問題。

經濟部水利署今天在台中黎明辦公區禮堂舉辦「107 年水利節暨全國水利傑出貢獻獎表揚典禮」，賴清德到場嘉勉全國水利從業人員的辛勞及貢獻，並頒獎表揚榮獲終身成就獎的前水利署副署長吳憲雄，感謝他任內參與很多水利建設，造福民眾。

賴清德致詞時指出，行政院非常重視水資源的運用，希望能達到不缺水、不淹水、親近水、乾淨水的目標。就不缺水的目標而言，行政府採取「開源、節流、調度、備援」等措施，希望在2031年之前年增19億噸水，平均每天增加520萬噸水，到時可有效解決各地缺水問題。