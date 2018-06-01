朱武獻不滿年改辭國策顧問　府：願持續溝通

因不滿蔡政府的年改政策，國策顧問朱武獻今（1）日表示，無意願續任國策顧問一職，他指出，府祕陳菊有表達慰留，他也當面感謝陳菊的好意。府方對此回應，年金改革是永續國家退撫制度，朱國策顧問在年改上有不一樣的見解，我們願意持續溝通。

朱武獻在臉書PO文表示，「本人曾公開建議總統，年金改革應積極開源、緩和節流並行，績效若達4%即能永續，大破如無輔以大立則改革徒增動盪，惜未採納，已無意願續任國策顧問一職」。

朱武獻接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，他不續任國策顧問這件事，陳菊有表達慰留，除了年改問題外，他也說，有在臉書另一則PO文表示，對政府最近一些施政感到遺憾，只是沒有寫那麼多，因為「不要接就不要講那麼多壞話，做人做事就是這樣啦」。