朱武獻不滿年改辭國策顧問　府：願持續溝通

因不滿蔡政府的年改政策，國策顧問朱武獻今（1）日表示，無意願續任國策顧問一職，他指出，府祕陳菊有表達慰留，他也當面感謝陳菊的好意。府方對此回應，年金改革是永續國家退撫制度，朱國策顧問在年改上有不一樣的見解，我們願意持續溝通。
朱武獻在臉書PO文表示，「本人曾公開建議總統，年金改革應積極開源、緩和節流並行，績效若達4%即能永續，大破如無輔以大立則改革徒增動盪，惜未採納，已無意願續任國策顧問一職」。
朱武獻接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，他不續任國策顧問這件事，陳菊有表達慰留，除了年改問題外，他也說，有在臉書另一則PO文表示，對政府最近一些施政感到遺憾，只是沒有寫那麼多，因為「不要接就不要講那麼多壞話，做人做事就是這樣啦」。
朱武獻透露，他要來設一個新聞聯絡群組，據他的幕僚表示，這個新聞用的LINE群組，大概會在這兩天成立，「不然太多記者打來了」。
總統府發言人林鶴明針對此事表示，年金改革是永續國家退撫制度，化解年金破產迫切危機的當務之急，更是國民眾所期待；現在改革方案已陸續完成，並即將落實。可以確定的是，在可以預見的未來，年金破產甚而因此帶來國家財政危機的風險已經降到最低，這也是朝野政黨與國人共同推進改革的重要成果。
林鶴明說，對於朱國策顧問在年金改革上不一樣的見解，我們願意持續溝通。至於外傳朱國策顧問另有組黨規畫一事，府方沒有評論。