雪霸國家公園保育志工　點亮了聖稜線

雪霸處指出，雪霸國家公園山屋跨越八座大山橫貫雪山山脈，均在3,000公尺以上維護不易，太陽能設備時常發生故障；經雪管處保育志工陳成章、吳建宏發起討論後，召集所轄具有相關專長的志工，組成山屋設施維護團隊，105年度開始著手規劃「點亮聖稜線」計畫。

雪霸處保育志工陳成章、吳建宏發起，召集所轄具有相關專長的志工組成山屋設施維護團隊，從105年度開始著手規劃「點亮聖稜線」計畫，陸續將山屋太陽能設備的舊式燈泡與燈座拆除，改裝成LED燈條；今（107）年更合力完成霸南山屋太陽能照明設施，讓山友們攀登聖稜線時，能享受到山屋方便的照明設施。

保育志工們逐一檢視既有山屋太陽能設備，將舊式燈泡與燈座拆除，改裝成LED燈條，除更省電外也大幅改善相關室內照明，陸續完成七卡山莊、369山莊、翠池山屋、新達山屋、桃山山屋、雪北山屋、素密達山屋的太陽能電力改善。今（107）年保育志工更是利用勞動節連續假期，從無到有，合力完成聖稜線八座山屋中的最後一座霸南山屋太陽能照明。

▲保育志工合力完成霸南山屋太陽能照明設施，也串連起聖稜線的照明指引。（圖／雪霸國家公園管理處提供2018.6.1）

包括從屋頂架設太陽能板、電線佈設及電盤箱、電瓶箱安裝等，點亮了霸南山屋，也串連起聖稜線照明指引，讓山友們攀登聖稜線時，能享受到山屋方便的照明設施。雪霸處表示，此次保育志工組成的這支照明維護團隊，從雪霸園區東邊武陵出發，費時1天半左右才抵達霸南山屋進行安裝架設，任務「沉重」，仍不辱使命。

雪霸國家公園管理處期盼山友能共同愛護山屋設施，呼籲山友到山屋時務必注意電力有限，愛惜使用，隨手關燈；屋內用燈要尊重其他還在休息的山友，深夜或清晨摸黑行動的隊伍，不應擅自開燈影響他隊的休息睡眠；請最後離開的人協助確認屋內燈及廁所燈關閉再離開；並請不要有隨意開啟電箱或有私自接電行為，山屋電力有任何問題可回報給志工或管理站人員。