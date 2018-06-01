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台股盤後－不畏川普再起貿易戰 電金傳齊漲 6月首開

鉅亨網2018/06/01 14:59
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台股今 (1) 日儘管面對川普再度啟動貿易戰，不過電子權值及金融傳產等類股齊揚，指數開平走高，早盤先由生技及電子三雄帶頭，開盤不到半小時就站上 10900 點，中場過後再由風電族群推升指數漲幅，終場上漲 74.12 點，以 10949.08 點作收，成交值 1359.91 億元。周線上漲 6.78 點，K 線收黑。

以中小型股為主的櫃買市場則是延續昨天走勢，繼續開高震盪，終場指數上漲 0.55 點，以 156.53 點作收，成交值 503.43 億元。周線大漲 2.3 點，K 線連 5 紅。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中以光電類股漲幅最高，達 2.2%，紡纖、貿易百貨、電腦設備、鋼鐵、電機機械、電子零組件、生醫、其他電子、通信網路、塑膠等漲幅也均超過 1%，其他類、食品、水泥、金融、造紙、油電燃氣、化學生醫、航運、資訊服務、觀光、半導體等也均收紅。

至於下跌類股則有化學、橡膠、電器電纜、電子通路、汽車、玻陶等。

電子三雄今天齊步走揚，儘管台積電尾盤拉回到平盤，但是早盤一度收復 5 日線及 10 日線；鴻海也在平盤之上，一度站回 87 元，仍穩守 10 日線；大立光更是強勢指標，順利收復 4200 元大關，也再度站上除年線以外的所有均線。

生技類股再度出現近期少見的漲勢，浩鼎開盤就直接亮燈漲停，終場漲幅仍逾 6%，寶齡富錦則是在中場就漲鎖住，科妍、葡萄王、和康生、全宇生技 - KY、景岳、承業醫、雃博、龍燈 - KY 等漲幅均超過 2%。

被動元件族群稍有回神，國巨重新站回 10 日線之上，盤中最來到 998 元，頗有再度挑戰 1000 元大關的企圖，凱美亮燈漲停，智寶、禾伸堂、立敦、興勤、奇力新、大毅、美磊、光頡、九豪、信昌電等也均收紅。

鋼鐵族群也因為美國啟動關稅戰，儘管台灣未能豁免，但是歐美多國首當其衝，大成鋼、新光鋼、千興、中鴻、聚亨、新鋼、彰源、官田鋼等漲幅均超過 1%。

風電類股也由世紀鋼漲停領軍，中鋼構、台船、華城、大同、上緯投控、恒耀、大亞等也漲逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天漲勢相對強勁，儘管美國又再度啟動貿易戰，不過市場似乎已有免疫，加上時間逐漸進入蘋果拉貨旺季，部分資金也開始提前低接布局，整體來看，10800 點的支撐還算強勁，除非國際局勢又出現意料之外的利空，只要在資金健康輪動下，指數將維持緩步朝「萬一」攻堅。

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無懼淡季行情 歷年6月漲勢...FinTech再升級 國銀...

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